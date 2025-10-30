Δημήτρης Τραπεζιώτης: Φενάκη το έργο της αντλησιοταμίευσης στη θέση «Σκαλούλα»

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ» κατά την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη29-10-2025 τοποθετήθηκε για το σχεδιαζόμενο έργο της Αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα και συγκεκριμένα στη θέση «Σκαλούλα» και αφού χαρακτήρισε το έργο αυτό «φενάκη» διότι προφασίζεται ότι δεν χρησιμοποιεί την Τριχωνίδα στην αναρρόφηση και εκροή νερού παρά την καθοριστική συμμετοχή της στο έργο ως βασικού τροφοδότη.Επίσης ο Δημήτρης Τραπεζιώτης τόνισε ότι τα ενδιαφερόμενα ιδιωτικά συμφέροντα για την εγκατάσταση αντλησιοταμίευσης στην μεγαλύτερη φυσική λίμνη της χώρας μας, που ως περιοχή Naturaείναι προστατευόμενη, δεν έχουν άλλο στόχο παρά να αποκτήσουν με κάθε τρόπο «δικαίωμα χρήσης» του νερού της Τριχωνίδας.

Τέλος επεσήμανε ότι έργο αυτό συνιστά μια δραστική παρέμβαση με καταστροφικά αποτελέσματα για το οικοσύστημα της λίμνης Τριχωνίδας και έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι οι φένακες δεν θα περάσουν και ότι πρέπει να προτάξουμε ένα πατριωτικό ΟΧΙ απέναντι στο φαραωνικό αυτό έργο.

Η τοποθέτηση του κ. Τραπεζιώτη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/nlQgPidZN1M

Αγρίνιο 30-10-2025

Για τη Δημοτική Παράταξη

«ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ»

Γραφείο Τύπου