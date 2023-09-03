Δημήτρης Τραπεζιώτης: Στην εκλογική μάχη ο συνδυασμός του με 240 υποψηφίους

Μετά και την ανακοίνωση των πρώτων 140 υποψηφίων και την προσθήκη στη συνέχεια ακόμη 100 υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δημοσιοποιούμε σήμερα το σύνολο των ονομάτων των 240 υποψηφίων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ως κάτωθι:
1 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
3 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
5 ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
9 ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
12 ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
13 ΓΕΡΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
14 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
16 ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
17 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΦ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
18 ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
19 ΔΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
20 ΔΡΟΣΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
21 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
22 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
23 ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
24 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
25 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
26 ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
27 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
28 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
29 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
30 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
31 ΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
32 ΚΑΛΑΚΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
33 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
34 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
35 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
36 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΤΕ
37 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
38 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
39 ΚΑΠΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
40 ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
41 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
43 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
44 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
45 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
46 ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
47 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
48 ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
49 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
50 ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
51 ΚΑΤΣΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
52 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
53 ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
54 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
55 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
56 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
57 ΚΟΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
58 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ
59 ΚΟΜΠΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
60 ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
61 ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
62 ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
63 ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
64 ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
65 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
68 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
69 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
70 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγρότης
71 ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
72 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
73 ΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
74 ΜΑΛΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
75 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
76 ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
77 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
78 ΜΟΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
79 ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
80 ΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
81 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
82 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ
83 ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
84 ΜΠΕΣΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
85 ΜΠΕΣΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
86 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
87 ΜΠΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
88 ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
89 ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
90 ΜΠΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
91 ΜΩΚΑ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
92 ΝΙΚΟ ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
93 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
94 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
95 ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
96 ΝΤΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
97 ΝΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
98 ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ
99 ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
100 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
101 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
102 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
105 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
106 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
108 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
109 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
110 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
111 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΚΑ
112 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
113 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
114 ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
115 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ
116 ΠΕΛΕΚΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
117 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
118 ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
119 ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
120 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
121 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
122 ΡΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
123 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
124 ΣΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
125 ΣΑΚΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
126 ΣΑΛΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
127 ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
128 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
129 ΣΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΦ ΕΡΓΑΤΗΣ
130 ΣΙΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
131 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
132 ΣΟΡΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γ.Ν.Α.
133 ΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
134 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
135 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ
136 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
137 ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
138 ΤΖΑΧΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
139 ΤΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
140 ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
141 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
142 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
143 ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
144 ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
145 ΤΣΙΚΝΑ ΒΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
146 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
147 ΤΣΙΡΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
148 ΤΣΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
149 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
150 ΤΣΩΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
151 ΦΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
152 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
153 ΧΑΒΕΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
154 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
155 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
156 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
157 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
158 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2 ΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
3 ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
6 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
7 ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
8 ΓΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
9 ΔΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
1 0
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
1
2 ΖΑΡΚΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
1
3 ΖΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
1
4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1
5 ΚΑΒΟΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
1
6 ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
1
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
8 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
1
9 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
2
0 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
2
1 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2
2 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2
3 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
2
4 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2
5 ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
2
6 ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ
2
7
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Τ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
9 ΚΤΕΝΑΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
0 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3 ΛΙΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
3 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3
4 ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3
5 ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΣΙΕΛ ΟΥΑΛΙΝΤ ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
3
6 ΜΠΕΚΟΣ ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3
7 ΝΤΖΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3
8 ΠΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β' ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3
9 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
4
0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
1 ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 ΠΡΕΖΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4
3 ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4
4 ΣΕΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4
5 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
4
6 ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
4
7 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΤΣΙΑ ΕΡΑΣΤ. ΠΑΟ, ΑΜΕΑ
4
8 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΚΚΚΕ)
4
9 ΤΖΙΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
5
0 ΤΗΓΑΝΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
5
1 ΤΟΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΓΕΛ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
5
2 ΤΣΑΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5
3 ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΒΑ
5
4 ΤΣΙΟΥΓΚΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5
5 ΤΣΟΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
5
6 ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
5
7 ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5
8 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
5
9 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
6
0 ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
6
1
ΨΗΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΑΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
6
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, Π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
6
4 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6
5 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
6
6 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
6
7 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
6
8 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
6
9 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
7
0 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
7
1 ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
7
2 ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
7
3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
7
4 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
7
5 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΗΛΟΣ
7
6 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
7
7 ΞΕΥΓΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
7
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7
9 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
8
0 ΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΕΦ
8
1 ΠΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
8
2 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κώστας Πιστιόλας: Όλοι οι υποψήφιοι του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά»