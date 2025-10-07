Ο Δημήτρης Νικάκης υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

Την εκ νέου υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Δημήτρης Νικάκης, για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.

Ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου γνωστοποίησε ότι θα διεκδικήσει ξανά τη θέση στις επικείμενες αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Νικάκη:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2025 (30-11-2025) θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θητεία μου ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, θέση την οποία μού εμπιστευθήκατε με την ψήφο σας και, ενόψει των καταιγιστικών εξελίξεων, ριζικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται στον τομέα της Δικαιοσύνης και καλείται το δικηγορικό σώμα να αντιμετωπίσει, αισθάνομαι την υποχρέωση να υποβάλω την υποψηφιότητά μου στις επικείμενες αρχαιρεσίες για το αξίωμα του προέδρου του Συλλόγου μας. Ζητώ, λοιπόν, εκ νέου τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας, προκειμένου, όλοι μαζί, όπως μέχρι σήμερα αγωνιστήκαμε ενωμένοι, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε νίκες σημαντικές, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αντιμετώπιση των θεσμικών προβλημάτων του κλάδου μας.

Δεσμεύομαι ότι δεν θα διαψεύσω την εκ νέου εμπιστοσύνη σας!

Με εκτίμηση,

Ο συνάδελφός σας

Δημήτριος Κ. Νικάκης»

Πηγή: messolonghivoice.gr