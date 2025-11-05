Δημήτρης Νατσιός: «Θυσιάζω και τη βουλευτική μου έδρα για να μην πάρω τον Προσωπικό Αριθμό»

Την αντίθεσή του επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στον Προσωπικό Αριθμό , φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πει ότι θυσιάζει και τη βουλευτική του έδρα.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι ούτε θα τον παραλάβει, ούτε θα τον χρησιμοποιήσει, ακόμη και αν καταστεί υποχρεωτικός.

«Δεν θα κάνω χρήση Προσωπικού Αριθμού. Θα αντισταθώ. Είναι θέμα ελευθερίας», σημείωσε.

Παρατήρησε πως η συγκέντρωση όλων των προσωπικών, οικονομικών και βιομετρικών δεδομένων σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο καταχρήσεων και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

«Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα» είπε ο Δημήτρης Νατσιός, ενώ αντικρούοντας το παράδειγμα του smartphone που όλοι έχουμε, απάντησε: «Αυτό όποτε θέλω το πετάω».

«Ζούμε σε προαιρετική χώρα. Να είναι προαιρετικός ο Προσωπικός Αριθμός. Το κράτος παραβαίνει τους νόμους, όχι εγώ», τόνισε και κάλεσε τους Πολίτες να κάνουν το ίδιο.

