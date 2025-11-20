Δημήτρης Μπάσης: «Ιδιαίτερη στάση για μένα η Ναύπακτος – Έχω κρατήσει μέσα μου τη ζεστασιά του κόσμου»

«Η Ναύπακτος είναι πάντα μια ιδιαίτερη στάση για μένα», ανέφερε ο Δημήτρης Μπάσης, ο οποίος επιστρέφει για μία ακόμα μουσική παράσταση, με μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία, τραγούδια κορυφαίων δημιουργών, μοναδικές ερμηνείες, αληθινή ψυχαγωγία και νοσταλγία.

Μαζί του θα είναι η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, που έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο σπουδαίο ερμηνευτής σήμερα μιλά στο nafpaktosvoice, στέλνει το μήνυμά του στο κοινό της Ναυπάκτου και μας προαναγγέλλει μία ακόμα σπουδαία μουσική συνάντηση. Διαβάστε όσα μας είπε.

Μία ακόμα επίσκεψη στη Ναύπακτο, η πόλη και το κοινό της έχουν αποδείξει ότι περιμένουν αυτή τη μουσική σας συνάντηση μαζί τους. Ποιο το μήνυμά σας προς όλους αυτούς;

Η Ναύπακτος είναι πάντα μια ιδιαίτερη στάση για μένα. Έχω κρατήσει μέσα μου τη ζεστασιά και την αλήθεια του κόσμου εκεί. Κάθε φορά που επιστρέφω, νιώθω σαν να ξανασυναντώ φίλους που έχουμε κοινές μνήμες και τραγούδια. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την αγκαλιά που ανοίγουν κάθε φορά.

Είναι πιο «διψασμένο» το κοινό της επαρχίας, για τέτοιου είδους δρώμενα, με δεδομένο πως δεν έχει την ευκολία πρόσβασης σε αυτά, όπως όσοι κατοικούν στην Αθήνα, για παράδειγμα;

Η επαρχία πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Ίσως γιατί εκεί ο κόσμος κρατάει πιο δυνατά τις ρίζες του, ίσως γιατί οι συναυλίες δεν είναι κάτι δεδομένο. Βλέπω στα μάτια τους ότι περιμένουν αυτές τις στιγμές, ότι τις ζουν βαθιά. Αυτό το πάθος, αυτή η καθαρότητα, με συγκινούν κάθε φορά.

Τι να περιμένει μουσικά το κοινό από τη φετινή σας συνάντηση;

Ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που αγαπάμε όλοι. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να φύγει ο κόσμος “γεμάτος”, να πάρει κάτι μαζί του όταν τελειώσει η συναυλία.

Σε τι καλλιτεχνική φάση σας συναντάμε αυτή την περίοδο; Παράλληλα με τις εμφανίσεις ετοιμάζετε κάτι καινούριο δισκογραφικά;

Είναι μια περίοδος δημιουργίας για μένα. Οι ζωντανές εμφανίσεις με κρατούν σε εγρήγορση και μου δίνουν δύναμη, αλλά παράλληλα δουλεύω και πάνω σε νέο υλικό. Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται, που δοκιμάζονται, που ψάχνουν τον δρόμο τους. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε στα χέρια μας κάτι καινούριο, κάτι που θα μιλήσει στην καρδιά του κόσμου. Για μένα το τραγούδι είναι ταξίδι — και το ταξίδι συνεχίζεται.

Η εκδήλωση

Ο Δημήτρης Μπάσης έχει πραγματοποιήσει κορυφαίες συνεργασίες και πολυάριθμες live εμφανίσεις σε ξεχωριστά θέατρα και συναυλιακούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές ερμηνευτικές του ικανότητες, τον καθιστούν ως έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του.

Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, που έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η σκηνή του Lepanto Beach Hotel, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, θα γεμίσει με ήχους και χρώματα από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, σε μια επιμέλεια που φέρει τη σφραγίδα ποιότητας: Ένα μουσικό ταξίδι με παλμό, ευαισθησία και ποιότητα, που θα μας μείνει αξέχαστο.

Συνοδοιπόροι, ο σπουδαίος Γιάννης Σινάνης, βιρτουόζος στο μπουζούκι και συνεργάτης του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου, ο πολυτάλαντος μαέστρος Τάσος Αθανασιάς και ο ταλαντούχος κιθαρίστας Γιώργος Βαρτσάκης.

Μαζί τους οι μουσικοί:

Ακορντεόν/Πλήκτρα: Τάσος Αθανασιάς

Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης

Κιθάρα: Γιώργος Βαρτσάκης

Ηχοληψία :Μανώλης Ολλανδέζος

Οργάνωση παραγωγής 360ο Entertainment