Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Την Τετάρτη η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η οικογένειά του, γνωστοί, συνάδελφοι και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον πασίγνωστο δημοσιογράφο .

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας -και όχι μόνο- σκόρπισε το πρωί της Κυριακής η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ο δημοσιογράφος και γιος του του μεγάλου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Περίπου 24 ώρες μετά έγινε γνωστό ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, ενώ η η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄Νεκροταφείου Αθηνών.

Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Η πορεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Tελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία.

Ξεκίνησε τη πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ.

Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Πηγή: in.gr