Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Στον ώμο του κρεμόταν μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής - Συγκινεί η Μαρία Παναγοπούλου

Συγκλονίζει η Μαρία Παναγοπούλου σε ανάρτησή της για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και τη μάχη του με την υγεία του.

Η Μαρία Παναγοπούλου θυμήθηκε τη μέρα που ο Δημήτρης Κωνσταντάρας βραβεύτηκε και έκανε προσπάθεια να μην αφήσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε να φανούν. Η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα έγραψε για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά της, αλλά και για τα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια.

Η Μαρία Παναγοπούλου τονίζει πως ο Δημήτρης Κωνσταντάρας τράβηξε τα σωληνάκια του οξυγόνου από τη μύτη του, ώστε να φωτογραφηθεί με την τιμητική πλακέτα χωρίς αυτά.

«Ήταν Μάιος 2024. Την ημέρα της απονομής των Δημοσιογραφικών Βραβείων Μπότση. Ο Κώστας θα λάμβανε τιμητική διάκριση αλλά ήταν σκιά του εαυτού του, χωρίς φωνή, έχοντας μόλις τελειώσει τις χημειοθεραπείες. Συμφωνήσαμε να παραλάβει ο γιος μας το βραβείο και πήγα με τον Κωνσταντίνο μας στην εκδήλωση, ιδιαίτερα φορτισμένη.

Στη λίστα των δημοσιογράφων που θα έπαιρναν τιμητική διάκριση, διάβασα και το όνομα του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Λίγο αργότερα τον είδα να μπαίνει, χέρι χέρι με την υπέροχη γυναίκα της ζωής του. Στον ώμο του κρεμόταν το μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής.

Περίμενε υπομονετικά τη σειρά του για να καθίσει στη θέση του, πάντα με τα σωληνάκια του οξυγόνου στη μύτη, μα όταν φωνάξανε το όνομα του τα τράβηξε και πήγε ευθυτενής και δυνατός να παραλάβει τη διάκριση. Ευχαρίστησε, χαιρέτησε, φωτογραφήθηκε, με ευγένεια και πλατύ χαμόγελο. Σαν να ήταν όλα καλά…

Συγκινήθηκα πολύ, δεν βρήκα τη δύναμη να τον συγχαρώ, φοβούμενη ότι θα με πιάσουν τα κλάματα και όταν γύρισα στο σπίτι το περιέγραψα στον Κώστα με κάθε λεπτομέρεια. Δεν ξέρω τι είπαν μεταξύ τους στα μηνύματα που αντάλλαξαν εκείνη την ημέρα, ξέρω μόνο ότι ο Κώστας γέλασε πολύ διαβάζοντας τα. Καλό ταξίδι Δημήτρη Κωνσταντάρα. @lamproskonstantaras να προσέχετε διπλά τη μανούλα» έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Παναγοπούλου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24-08-2025) ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019 και συγγραφέας 18 βιβλίων.

