Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σπαραγμός στην κηδεία του δημοσιογράφου στο Α' Νεκροταφείο

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον γνωστό δημοσιογράφο.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελέστηκε την Τετάρτη (27.8.25) στις 12:00 το μεσημέρι και η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών και στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν σήμερα για να τον αποχαιρετήσουν η σύζυγός του Βίκυ και τα παιδιά του Λάμπρος και Παυλίνα. Το «παρών» από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Κώστας Πρέκας, ο Αντώνης Πρέκας, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Στέλιος Μακρίδης, η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Λόλα Νταϊφά και η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα. Από την πολιτική παρευρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Ευάγγελος Αντώναρος και η Ελενα Ακρίτα.

Στεφάνι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων προς τιμήν του Δημήτρη Κωνσταντάρα έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

Πηγή: protothema.gr