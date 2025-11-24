Δημήτρης Κατσαρός: Στο Forum Πελοποννήσου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Στο 2ο Forum Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη, συμμετείχε ο Δημήτρης Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η ανακοίνωση:

Στο 2ο FORUM Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, παραβρέθηκε, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρης Κατσαρός.

Σε δήλωσή του ο κ. Κατσαρος ανέφερε: «Ήταν ένα forum για μια αποκεντρωμένη, ανθεκτική και βιώσιμη Αυτοδιοίκηση. Μια αυθεντική «συμμαχία» για καλύτερες πόλεις και καλύτερη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό της βιοποικιλότητας της Πελοποννήσου. Συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της δράσης».