Δημήτρης Κατσαρός: Στην Πάτρα ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον Αγιασμό του 1ου και 6ου Γυμνασίων

Στην Πάτρα βρέθηκε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρης Κατσαρός, για τον Αγιασμό των 1ου και 6ου Γυμνασίων.

Η ανακοίνωση:

Στην τελετή Αγιασμού του 1ου και 6ου Γυμνασίων Πάτρας, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παραβρέθηκε, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.

Ο κ. Κατσαρός ευχήθηκε στους εκπαιδευτικούς υπομονή και επιμονή για το δύσκολο αλλά συνάμα σπουδαίο έργο που επιτελούν, ενώ απευθυνόμενος στους μαθητές τους προέτρεψε να παιδευτούν στη ζωή τους, αποκτώντας αξίες και συναισθήματα αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ενσυναίσθησης.

«Εύχομαι σε όλα τα παιδιά η γνώση που θα αποκτήσετε να σας οδηγήσει στην επίτευξη των ονείρων σας!», κατέληξε.