Δημήτρης Κατσαρός: Με τον Θάνο Πλεύρη συναντήθηκε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη συναντήθηκε ο Δημήτρης Κατσαρός, Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Η ανακοίνωση:

Σε συνάντηση εργασίας των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. Δημήτρης Κατσαρός, χθες, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες μετανάστευσης, ενώ παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης στη μεταναστευτική πολιτική, την οποία προωθεί νομοθετικά το Υπουργείο για το προσεχές διάστημα, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των υπηρεσιών για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου και πιο ανθρώπινου πλαισίου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ζητημάτων.