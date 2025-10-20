«Δημήτρια Β»: Το Αγρίνιο υποδέχεται και φέτος το Ιερό Λείψανο του Αγίου Δημητρίου

Για δεύτερη χρονιά θα τελεστούν στο Αγρίνιο, στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου, τα «Δημήτρια Β», που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου και θα τελεστούν όπως ακριβώς συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Δευτέρας20/10/25 υποδέχθηκε στα προπύλαια του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου.

Ήδη από το απόγευμα της Κυριακή 19/10/25 ψάλετε η ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας του Αγίου Δημητρίου, ενώ καθημερινά, πρωί και απόγευμα, θα τελούνται οι ακολουθίες με τέσσερις ακόμη βασικούς πνευματικούς σταθμούς.

Την Τετάρτη 22.10.25 το απόγευμα και ώρα 6.30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου με τίτλο «Ένας βαρυποινίτης ασκητής» που περιλαμβάνει την επικοινωνία του Frank Atwood, τον μετέπειτα Αντώνιο μοναχό, με τον Σεβαστό μας Ιεράρχη Ιερόθεο και την εμπειρία μεταστροφής ενός βαρυποινίτη σε Ορθόδοξο μοναχό μέσα στην φυλακή του.

Την Πέμπτη 23.10.25 το βράδυ προς Παρασκευή και ώρα 8 με 1 θα τελεστεί η Αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής του Αγίου Δημητρίου, με τα εγκώμια, την περιφορά του ιερού λειψάνου και της εικόνας του Μαρτυρίου γύρω από το Ναό και τη χρήση με μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου που μας έστειλαν οι Σεβαστοί εφημέριοι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 24.10.25 το απόγευμα 6.30, θα τελεστεί το μυστήριο του Ευχελαίου μαζί με τη χρήση μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου, ενώ την Κυριακή 26.10.25 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, Ιερουργούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εβδομάδος:

Τρίτη 21.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Το απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός ακολουθίας Αγίου Δημητρίου και ιερά Παράκληση. Ώρα 8 απόδειπνο και Χαιρετισμοί Αγίου Δημητρίου.

Τετάρτη 22.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός και ώρα 6.30, εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου με τίτλο ¨Ένας βαρυποινίτης ασκητής¨ που περιλαμβάνει την επικοινωνία του Frank Atwood, τον μετέπειτα Αντώνιο μοναχό, με τον Σεβαστό μας Ιεράρχη Ιερόθεο και την εμπειρία μεταστροφής ενός βαρυποινίτη σε Ορθόδοξο μοναχό μέσα στην φυλακή του.

Πέμπτη 23.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, ώρα 8- 1μ.μ., Αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής του Αγίου Δημητρίου, με τα εγκώμια, την περιφορά του ιερού λειψάνου και της εικόνας του Μαρτυρίου γύρω από το Ναό και τη χρήση με μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου που μας έστειλαν οι Σεβαστοί εφημέριοι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 24.10.2025 Το απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός και ώρα 7μ.μ. ακολουθία Ευχελαίου και χρήση με Μύρο από το ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου

Σάββατο 25.10.2025 Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Το απόγευμα ώρα 6.30μ.μ. Ο Αναστάσιμος Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και ιερό Κήρυγμα.

Κυριακή 26.10.2025 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού Κυριακή απόγευμα ώρα 6. Αναστάσιμος μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση του Αγίου Δημητρίου