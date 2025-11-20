Δήμητρα Ματσούκα: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη φάκα της Τροχαίας έπεσε η ηθοποιός, Δήμητρα Ματσούκα, καθώς συνελήφθη χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης (19.11.2025), όταν τα ραντάρ της Τροχαίας «τσάκωσαν» το αυτοκίνητο της Δήμητρας Ματσούκα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Οι άνδρες της Τροχαίας της έκαναν σήμα να σταματήσει και τότε διαπίστωσαν ότι η ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα αλλά και πινακίδες, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση από τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια η οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Η μέτρηση έδειξε 0,38 όταν το όριο είναι 0,24.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi