Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή – Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Ένοχη έκρινε την ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, το Βʼ Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας, για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, επιβάλλοντάς της ποινή 8 μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν απούσα σήμερα από το ακροατήριο και ως έχει το δικαίωμα από το νόμο εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της.

Το δικαστήριο με την απόφασή του υιοθέτησε την πρόταση που έκανε νωρίτερα στο ακροατήριο ο εισαγγελέας της έδρας ζητώντας την ενοχή της ηθοποιού για όλα τα αδικήματα που της απαγγέλθηκαν και αναφέροντας πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Ακόμη ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του σημείωσε πως η ηθοποιός εκτός της «ήπιας μέθης» είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», είπε στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο συνήγορος της ηθοποιού. «Να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς αυτή (η άδεια) βρίσκονταν στην τροχαία», είπε ακόμη ο συνήγορος της κατηγορούμενης διευκρινίζοντας πως η εντολέας του είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμάζονταν να πάρει το δίπλωμα της πίσω.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κας Ματσούκα, Αλέξης Στεφανάκης, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή», τονίζοντας ότι η ποινή κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου. «Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στεφανάκης σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης χωρίς πινακίδες, εξηγώντας τη θέση της εντολέως του. «Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα… Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας: «Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της». Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως στην ηθοποιό έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες για 60 ημέρες, ενώ υπογράμμισε ως το πιο σημαντικό «να μην έχουμε επανάληψη σε οτιδήποτε ομοιάζει με αυτά που δικάσαμε σήμερα».

