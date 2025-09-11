Δήμαρχος Μεσολογγίου: «Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους»

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, παραβρέθηκε στους αγιασμούς σχολικών μονάδων του Δήμου σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμαρχος επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, το ΕΠΑΛ Κατοχής καθώς και τα συστεγαζόμενα 2ο Ημερήσιο Λύκειο και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου, όπου τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνός.

Συνομιλώντας με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, ενώ σημείωσε την αφοσίωση και τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων για την

καλλιέργεια ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης για τους μαθητές.