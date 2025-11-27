Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας: “Εντός 20 ημερών οι αιτήσεις”

Με ανάρτησή στα social media ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας ενημερώνει στους δημότες που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες της 10ης και 21ης Νοεμβρίου να υποβάλουν άμεσα τις σχετικές αιτήσεις (εντός 20 ημερών), ώστε να προωθηθούν στη ΓΔΑΕΦΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η συνολική καταγραφή των ζημιών και η διαδικασία αποζημίωσης. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασόλα: Ενημερώνουμε τους δημότες μας που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες της 10ης και 21ης Νοεμβρίου , να υποβάλουν άμεσα σχετικές αιτήσεις (εντός 20 ημερών) .

Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας και θα προωθηθούν στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η συνολική καταγραφή των ζημιών και η διαδικασία αποζημίωσης.

Μάλιστα στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη τονίστηκε η ταχεία καταγραφή των ζημιών, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία μας το μεγάλο εύρος των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, οδικά δίκτυα και κρίσιμες υποδομές του Δήμου μας.

Ζήτησα από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και υπήρξε θετική ανταπόκριση και αναμένουν από εμάς, να τους δώσουμε σχετική έκθεση με πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών των δημοτών , ώστε να μπούμε στην διαδικασία της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών και την εκτέλεση έργων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον ώστε οι δημότες μας να αισθάνονται ασφαλείς για τη ζωή και την περιουσία τους. Υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, για να προχωρήσουμε και η Δημοτική μας Αρχή διεκδικεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για τον τόπο μας. Μάλιστα το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας διευκολύνει την άμεση κινητοποίηση πόρων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών. Με συντονισμό, συνεργασία και επιμονή, θα αποκαταστήσουμε ό,τι χάθηκε, επιβάλλεται για να ανατάξουμε την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή του τόπου μας που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, ώστε σταδιακά να επιστρέψει η ελπίδα.

Καλώ επίσης όλους τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και για να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών μας να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταγραφή και επεξεργασία των αιτήσεων, συμβάλλοντας στην ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων.

Ειδικότερα:

Για τις κατοικίες μόνο (στεγαστική συνδρομή) οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους προκειμένου, μετά τις αυτοψίες από τις Επιτροπές των Δήμων, να προωθηθούν στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) για την οριοθέτηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Αρμόδια υπάλληλος κ. Τσικουρωνα Ευη – 2643360110

Email: tsikourona.eudoxia@1258.syzefxis.gov.gr

Για τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο δηλαδή στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια καθώς και εξοπλισμός όπως περιφράξεις, μηχανήματα) οι αιτήσεις υποβάλλονται στον κατά τόπους ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

Προκειμένου να διευκολυνθούν πολίτες που επλήγησαν οι επιχειρήσεις τους, παρακαλούμε όπως κατατεθούν οι αιτήσεις σε αρμόδιο υπάλληλο – ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου μας και εν συνεχεία την προώθησή τους στο Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, ώστε οι Επιτροπές Κρατικής Αρωγής να προχωρήσουν άμεσα στις εκτιμήσεις για να οριοθετηθούν οι περιοχές που έχουν πληγεί.

Οι αρμόδιοι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι οι εξής

– Δ.Ε. Βόνιτσας, Κασσιανή Σταφυλά – Λεφας Λάμπρος τηλ: 2643029045 – 2643360105 ΚΕΠ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

– Δ.Ε. Παλαίρου, Κατσαμπίρη Δήμητρα, τηλ: 2643360212, 211, Δημαρχείο Παλαίρου