Δηλαδή η Πέλλα στερείται το… καλό «μοντέλο» που έχει η Αιτωλοακαρνανία

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπίζεται το «μοντέλο» διασύνδεσης νοσοκομείων που εφαρμόζεται στην Αιτωλοακαρνανία, χωρίς όμως να δικαιολογεί γιατί η παραμεθόριος Πέλλα δεν μπορεί να έχει τα ίδια ωφελήματα.

Ωραία… τα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη βουλή για το αίτημα περί διοικητικής αποσύνδεσης των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Ωστόσο, δεν έπεισε όταν είπε πως η Αιτωλοακαρνανία δεν πληροί τις προϋποθέσεις δεν για να συμβεί αυτό που συνέβη με τα νοσοκομεία της Έδεσσας και των Γιαννιτσών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι η Πέλλα έχει πολύ δυσκολότερη πρόσβαση και είναι πολύ μακρύτερα από οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο. Οι αποστάσεις όμως δεν δικαιώνουν τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, γιατί όταν λέει ότι «η Πέλλα είναι πολύ μακρύτερα από οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο» εννοεί προφανώς τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Όμως η απόσταση της Έδεσσας από τη Θεσσαλονίκη είναι 90 km και η απόσταση του Αγρινίου από την Πάτρα είναι 83 km. Οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων των δύο νομών είναι σχεδόν πανομοιότυπες καθώς Αγρίνιο – Μεσολόγγι, όπως Έδεσσα και Γιαννιτσά, απέχουν μεταξύ τους περίπου 35 χιλιόμετρα. Το μόνο που δεν έχει η Αιτωλοακαρνανία, είναι ότι δεν είναι παραμεθόριος νομός. Εντούτοις το κριτήριο της παραμεθορίου δεν δικαιολογεί τη διοικητική αποσύνδεση των νοσοκομείων, όταν ο Υπουργός Υγείας δηλώνει στη βουλή ότι πιστεύει πως στο «μοντέλο» των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, γιατί ένα μικρότερο νοσοκομείο διασυνδεόμενο με ένα μεγαλύτερο δουλεύει καλύτερα…

Γιατί, να μην έχει η παραμεθόριος Πέλλα τα ωφελήματα που έχει το «μοντέλο» που ο Υπουργός Υγείας πιστεύει ότι δουλεύει καλύτερα; Γιατί να έχει η Αιτωλοακαρνανία το καλό «μοντέλο» του Αδώνιδος και να μην το έχει και η Πέλλα, που είναι και παραμεθόριος περιοχή;;;

Εφημερίδα «Συνείδηση»