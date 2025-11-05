Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Ευσυνείδητα

Δηλαδή για όλα φταίει ο Σκλήκας;

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, παραιτήθηκε. Για την ακρίβεια, του επιβλήθηκε η… παραίτηση από το Μαξίμου.

Στόχος να διασωθούν οι αρμόδιοι υπουργοί για τα ΕΛΤΑ, που γνώριζαν τα πάντα και συμφωνούσαν με (ή και επέβαλαν) τις αποφάσεις του.

Άλλωστε, μέχρι τώρα δήλωναν πως συμφωνούν απολύτως με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων και πως, εάν αυτό δεν γίνει, τα ΕΛΤΑ θα κινδυνεύσουν με καθολική χρεοκοπία.

Ο Σκλήκας, που υποσχόταν κέρδη το 2024, έχει ασφαλώς τις δικές του ευθύνες. Οι υπουργοί, ως γνωστόν, δεν έχουν ποτέ ευθύνες!

Εφημερίδα «Συνείδηση»

