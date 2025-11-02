Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Δίκτυο ύδρευσης Αστακού: Παράταση για τη σύνδεση παροχών με τα υφιστάμενα υδρόμετρα στο νέο δίκτυο

Ο δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο ο ύδρευσης Αστακού - Παράταση για τα υφιστάμενα υδρόμετρα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Αστακού ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της σύνδεσης του νέου δικτύου Αστακού. Δίνεται παράταση από την αρχική προθεσμία που ήταν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπου οι παροχές του δικτύου θα πρέπει να συνδεθούν με τα υφιστάμενα υδρόμετρα στο νέο δίκτυο και να ενημερώνεται γι αυτό και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου.
Στη συνέχεια τα υδρόμετρα θα αντικατασταθούν με νέα με δυνατότητα τηλεμετρίας.
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του νέου δικτύου και το παλαιό θα πάψει να χρησιμοποιείται.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

