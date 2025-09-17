Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες: Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στην 89η ΔΕΘ

Με ισχυρή προσέλευση κόσμου και πλήθος επισήμων, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συμμετείχε στην 89η ΔΕΘ, προβάλλοντας την πολυετή δράση του και το φυσικό και πολιτιστικό κάλλος των Δήμων-μελών του. Η ανακοίνωση:

Με αθρόα προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 06-14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συμμετείχε στην διεθνούς φήμης και εμβέλειας έκθεση, με κεντρικό περίπτερο στον τομέα 6, εκεί που διέθεταν περίπτερα το σύνολο των Περιφερειών από όλη την Ελλάδα. Η οπτικοακουστική προβολή της πολυετούς δράσης του Δικτύου, σε συνδυασμό με τη διανομή τουριστικού υλικού που αναδείκνυε το φυσικό και πολιτιστικό κάλλος των Δήμων-μελών του, στάθηκε αρκετό ώστε να επισκεφθούν το περίπτερο πλήθος πολιτών και εκπροσώπων της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Ενδεικτικά, οι εκπρόσωποι του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες υποδέχθηκαν στο περίπτερο τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Δημήτρη Τσιόδρα, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, τον Βουλευτή ΝΔ και πρώην Υπουργό Οικονομικών και Υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας Χαράλαμπο Μπονάνο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αριστείδη Τασιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, τον ΑντιπεριφερειάρχηΕπιχειρηματικότητας-Έρευνας- Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέα Φίλια, τον Δήμαρχο Γορτυνίας και μέλος του ΔΣ του Δικτύου Ευστάθιο Κούλη, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τον Γενικό ΓραμματέαΣυντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μανώλη Γραφάκο, τον Γενικό Γραμματέα Αιτούντων Άσυλο Δημήτρη Γλυμή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ Παναγιώτη Αναστασόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Γιώργο Μουρουζίδη, τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΑΝ και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής Νίκο Χιωτάκη και πλήθος αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, εδραιώνει την παρουσία του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή των Δήμων-μελών του.

Δείτε φωτογραφίες: