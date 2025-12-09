Δίκη υποκλοπών: Επιμένει στις καταγγελίες του ο Χρήστος Ράμμος – «Δεν έγινε διασταύρωση των παρακολουθούμενων από την ΑΔΑΕ»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Χρήστος Ράμμος, στη δίκη των υποκλοπών, με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές εταιρειών εμπορίας παράνομου λογισμικού.

«Όταν ακούς για delivery boy του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σε λένε προδότη, πώς το βλέπετε, δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα;», απάντησε ο Χρήστος Ράμμος, σε σχετική ερώτηση δικηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας, εμμένοντας επι της ουσίας στα όσα έχει καταγγείλει ο ίδιος, αναφορικά με τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών από την ΕΥΠ και τη δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι «δεν υπήρξε συνεργασία με την ΕΥΠ» και ότι ο ίδιος εντόπισε το κυριότερο πρόβλημα για τη μη αποκάλυψη των λεπτομερειών της υπόθεσης, στο γεγονός ότι δεν έγινε «διασταύρωση των παρακολουθούμενων από την ΑΔΑΕ».

«Δεν έγινε διασταύρωση των συνδέσεων με παρόχους, από την ΑΔΑΕ, υπήρξαν 110 συνδέσεις που έλαβαν μηνύματα, δε διασταυρώθηκαν αυτοί οι αριθμοί, αν είχε διαταχθεί παράλληλη παρακολούθηση από την ΕΥΠ» ανέφερε ο μάρτυρας, γεγονός που αν είχε γίνει «θα μας είχε φέρει πολύ κοντά, θα ξήλωνε το πουλόβερ….», εκτίμησε ο Χρήστος Ράμμος.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος εισηγήθηκε δύο φορές στην Ολομέλεια της ανεξάρτητης αρχής να «πάνε στους παρόχους» και να κάνουν «διασταύρωση των παρακολουθήσεων», εισήγηση που δεν πέρασε από την ανεξάρτητη αρχή και έτσι η ΑΔΑΕ δεν προχώρησε ποτέ σε διασταύρωση της λίστας όσων έπεσαν θύμα παρακολούθησης από ΕΥΠ ή μέσω predator.

«Διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις στην Ολομέλεια σε εισηγήσεις που είχα κάνει, μεγάλη αντιδικία, υπήρχαν δικαιολογίες κάθε φορά, τι κρυβόταν από πίσω δεν ξέρω», είπε ο Χρήστος Ράμμος που κατά την πεποίθησή του η τροπολογία του 2021, με την οποία δίνεται ο έλεγχος των επισυνδέσεων σε τριμελές όργανο, ήταν «τροπολογία χωρίς αιτιολογία, ώστε τα θέματα εθνικής ασφάλειας να μη φτάνουν ποτέ σε πολίτη και να μη βγουν στο φως τα όσα έχουν γίνει».

Ο μάρτυρας δέχτηκε «βροχὴ» ερωτήσεων για την έρευνα της ΑΔΑΕ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ και κυρίως για το γεγονός ότι τα μέλη της ΑΔΑΕ δεν είχαν ουσιαστικά τη δυνατότητα να διεξάγουν έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας παρακολούθησης προσώπων.

«Τα έγγραφα με τους λόγους, για τους οποίους ζητήθηκε άρση του απορρήτου δε μας τα έδειξαν ποτέ. Μας έδειξαν μόνο τη διάταξη, με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μας είπαν ότι έψαξαν τα πράγματα, όλα έγιναν νόμιμα, δε μπορούμε να σας πούμε περισσότερα» είπε ο κ. Ράμμος προκαλώντας την εύλογη απορία προέδρου της έδρας και εισαγγελέα.

Το «σφυροκόπημα» στο μάρτυρα συνεχίστηκε, όταν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κατέθεσε ότι σε έλεγχο Αρχής στο ΚΕΤΥΑΚ, παράρτημα της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, δεν βρήκαν υπολογιστές, ούτε ήλεγξαν το δεύτερο κτίριο της υπηρεσίας.

Εισαγγελέας: Μετά, γιατί πήγατε με ραντεβού στο ΚΕΤΥΑΚ;

Μάρτυρας: Έπρεπε πρώτα να συνεννοηθούμε με διοικητή της ΕΥΠ. Δεν πήγαμε για να βρούμε το predator, πήγαμε να δούμε το ΚΕΤΥΑΚ. Δεύτερο κτίριο δεν επισκεφθήκαμε. Δεν ήταν στόχος να βρούμε τον φυσικό αυτουργό.

Εισαγγελέας: Και γιατί όχι;

Μάρτυρας: Γιατί θα ήταν εγκατεστημένο σε υπολογιστή.

Εισαγγελέας: Ζητήσατε να μπείτε στο δεύτερο κτίριο

Μάρτυρας: Όχι. Κάναμε έλεγχο στον κεντρικό σέρβερ του ΚΕΤΥΑΚ.

Εισαγγελέας: Στο άλλο κτίριο δεν πήγατε; Μπορεί να υπήρχε άλλος σέρβερ….

Μάρτυρας: Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ότι μπορεί δεύτερος σέρβερ να ακυρώνει τον πρώτο σέρβερ.

Εισαγγελέας: Χωρίς να το δείτε να το ελέγξετε, πως το ξέρετε;

Μάρτυρας: Δεν είχαμε τέτοιες ενδείξεις για άλλο εξοπλισμό, στο άλλο κτίριο.

Εισαγγελέας: Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, αφού δεν ξέρατε καν τι έχει το άλλο κτίριο;

Μάρτυρας: Δεν πήγαμε για να βρούμε τον υπολογιστή από τον οποίο ξεκίνησαν οι επιθέσεις.

Εισαγγελέας: Μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα….

Ο Χρήστος Ράμμος ρωτήθηκε αν γνωρίζει τους εμπλεκόμενους από Intellexa και Krikel και απάντησε αρνητικά. Το ίδιο απάντησε και για το αν «συνάντησε» παρουσία των εταιρειών στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ.

Σε αυτό το σημείο, ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων θυμάτων παρακολούθησης επέδειξε στο δικαστήριο φωτογραφία από το υπόγειο πάρκινγκ στο ΚΕΤΥΑΚ, όπου βρίσκεται σταθμευμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Krikel.

Η γνησιότητα αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Πηγή: newsit.gr