Δίκη Κοροβέση: Μαραθώνια η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη – «Δεν είχα νιώσει ξανά τέτοια τρομοκρατία»

Λόγο για εκφοβιστικές και τρομοκρατικές συμπεριφορές από τους συνολικά 6 κατηγορούμενους, έκανε ο αντιπεριφειάρχης, Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, χθες Τετάρτη (5.11.25) για την υπόθεση εκβιάσης σε βάρος του.

Η κατάθεση του Νίκου Κοροβέση, που ήταν και ο πρώτος στη λίστα των μαρτύρων, απασχόλησε ολόκληρη την συνεδρίαση.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με τον Νίκο Κοροβέση να καταθέτει επί πέντε ολόκληρες ώρες, απαντώντας τόσο στις ερωτήσεις της Έδρας, όσο και στους δικηγόρους που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας και τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Καταθέτοντας, ιδιαίτερα φορτισμένος ψυχολογικά, παρέθεσε τα επίδικα περιστατικά όπως τα βίωσε ο ίδιος, ισχυριζόμενος ότι για ενάμιση χρόνο έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, εξαιτίας των εκβιασμών, θύμα των οποίων ήταν ο ίδιος. Συνολικά, κατέθεσε ότι οι έξι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα και μεθοδικά για να του αποσπούν χρήματα μέσω των εκβιασμών και να βλάψουν την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη.

Η κατάθεσή του ξεκίνησε με την περιγραφή της σχέσης που είχε με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, ηλικίας 36 και 45 ετών, για τους οποίους είπε ότι γνωρίζονται τουλάχιστον μια δεκαετία. Για το πρώτο κατηγορούμενο Κ.Μ., απάντησε σε σχετική ερώτηση του Προέδρου, ότι δεν είχαν επαφή λόγω της ιδιότητάς του, αλλά μόνο κοινωνική επαφή, ενώ το αντίθετο είπε για τον δεύτερο κατηγορούμενο Π.Σ., ο οποίος του ζητούσε να του αναθέσει εκδηλώσεις από την Περιφέρεια.

Ο κ. Κοροβέσης παραδέχθηκε επίσης πως είχε επαφές σεξουαλικού χαρακτήρα με τον 36χρονο, όλα αυτά τα χρόνια, με οικονομικό αντάλλαγμα προς τον κατηγορούμενο. «Δεν ντρέπομαι να τα πω. Ήρθα εδώ να πω όλη την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά.

«Μου είπαν ότι θα “καθαρίσεις” με πέντε χιλιάρικα»

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην πρώτη περίπτωση εκβιασμού, το Μάιο του 2023, με την συνάντηση με τον δεύτερο κατηγορούμενο και ένα μήνυμα από τον 45χρονο, με αποστολέα το όνομα «Gossip», στο οποίο του είχε γράψει «να ξυπνήσεις ένα πρωί και να είσαι πρωτοσέλιδο για σκάνδαλο», δείχνοντας του εκτυπωμένες συνομιλίες με μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και λέγοντας του, σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «πρόσεχε μην πέσουν σε ξένα χέρια».

Έπειτα, αναφέρθηκε στην εμπλοκή του δικηγόρου – τέταρτου κατηγορούμενου, ο οποίος, υποστήριξε ότι του μετέφερε απειλές για τη δημοσιοποίηση των συνομιλιών σε γνωστό διαδικτυακό ιστότοπο, κάτι που όμως επεσήμανε ο κ. Κοροβέσης θα τον ζημίωνε πολιτικά και κοινωνικά. Κατά τον κ. Κοροβέση, ο συγκεκριμένος δικηγόρος του είπε ότι «θα ‘’καθαρίσει’’ με πέντε χιλιάρικα» και την επόμενη ημέρα παρέδωσε 3 χιλιάδες ευρώ στον 45χρονο.

Έπειτα, μίλησε για τη δεύτερη υπόθεση εκβιασμού, με εμπλεκόμενο τον 45χρονο και την δικηγόρο – πέμπτη κατηγορούμενη. Στην περίπτωση αυτή, με πρόσχημα ξανά την απειλή για δημοσίευση των επίμαχων συνομιλιών, ο Νίκος Κοροβέσης κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη του μετέφερε τα λεγόμενα του 45χρονου, ζητώντας αυτή τη φορά 20.000 ευρώ για να ανοίξει ο 45χρονος δημοσιογραφικό μέσο. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν σε δύο δόσεις από επιχειρηματία – φίλο του κ. Κοροβέση και υπεγράφησαν και συμφωνητικά, σύμφωνα με τα οποία ο 45χρονος δε θα ενοχλούσε ξανά τον αντιπεριφερειάρχη.

«Πήρα την απόφαση να κάνω καταγγελία. Είχα σιχαθεί»

Στην τρίτη περίπτωση απόπειρα εκβιασμού, ο Νίκος Κοροβέσης υποστήριξε ότι πρόσχημα υπήρξε η πρόθεση του 36χρονου να μηνύσει τον ίδιο για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά τη διάδοση φημών ότι ο κ. Κοροβέσης εκμυστηρεύτηκε σε εργαζόμενο του 45χρονου, ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον 36χρονο.

Το παραπάνω γεγονός διαψεύστηκε από τον κ. Κοροβέση, που τόνισε ότι ήταν μια ακόμα αφορμή για να του πάρουν χρήματα. Στην απόπειρα εκβιασμού εμπλέκεται ο δικηγόρος- τρίτος κατηγορούμενος που φέρεται να έκανε τις διαπραγματεύσεις για τα χρήματα με το Μάκη Παπαγιαννόπουλο, τότε δικηγόρο του κ. Κοροβέση. Τελικά, συμφώνησαν στις 13.000 ευρώ, τα οποία ωστόσο ήταν προσημειωμένα, και αφού τα παρέλαβαν μετά από συνάντηση στην Αμαλιάδα, ο δικηγόρος-τρίτος κατηγορούμενος και ο 36χρονος συνελήφθησαν από την Ασφάλεια Πύργου.

Στην τελευταία υπόθεση, ο Νίκος Κοροβέσης είπε ότι τότε απευθύνθηκε στις αρχές γιατί είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά όλο αυτό διάστημα και πως προηγουμένως δε το έπραξε αυτό από φόβο. «Πήρα την απόφαση να κάνω καταγγελία. Είχα σιχαθεί, δε μπορούσα άλλο» δήλωσε.

Στις ερωτήσεις προς το θύμα, ο Εισαγγελέας Εφετών στάθηκε κυρίως στο πως οι πράξεις αυτές έβλαψαν το λειτούργημα του Νίκου Κοροβέση, ως αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, με τον ίδιο να απαντά πως αν δεν κατείχε αυτή τη θέση δε θα τον εκβίαζαν και πως η ιδιότητά του αποτέλεσε το πεδίο των εκβιασμών. «Δε θα με εκβίαζαν αν δεν ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Δε το είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν. Θα με εξανάγκαζαν να παραιτηθώ αν τα δημοσίευαν και θα ξεσπούσε σκάνδαλο».

Κατά την εξέταση του κ. Κοροβέση από τους δικηγόρους του πρώτου κατηγορούμενου και σε ίδια ερώτηση, δηλαδή ποιο γεγονός θα τον έβλαπτε, δήλωσε ότι «το γεγονός ότι είχα σεξουαλική σχέση με τον Κ.Μ. Θα έχανα ψηφοφόρους. Υπάρχουν τέτοιοι ψηφοφόροι στις συντηρητικές κοινωνίες. Και εγώ για ψυχολογικούς λόγους δε θα μπορούσα να ασκήσω το λειτούργημά μου».

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι ερωτήσεις από το δικηγόρο του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος ρώτησε και για την επαγγελματική επαφή του θύματος με τον εντολέα του.

Το δικαστήριο διέκοψε λόγω παρέλευσης του ωραρίου και η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, με την συνέχεια της εξέταση του Νίκου Κοροβέση από τους υπόλοιπους δικηγόρους και την κατάθεση των υπόλοιπων μαρτύρων.

Στην έναρξη της διαδικασίας όλοι οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι τέσσερις βρέθηκαν στην αίθουσα και οι δύο εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, λέγοντας κατά περίπτωση ότι δεν στοιχειοθετείται η κατ’ επάγγελμα τέλεση της εκβίασης και πως δεν υπάρχει συμμετοχική δράση στις πράξεις αυτές, αλλά ούτε και η σύσταση συμμορίας.

Από τη δική τους πλευρά, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας αιτήθηκαν στο δικαστήριο την αναβάθμιση της κατηγορίας σε εγκληματική οργάνωση, λόγω του modus operandi (τρόπου δράσης), κάνοντας λόγο για μια ήπια ποινική δίωξη.

