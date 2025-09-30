Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος», λέει η χήρα του πρώην υπουργού

Με την κατάθεση της χήρας του Σήφη Βαλυράκη, Μίνας Παπαθεοδώρου, ξεκίνησε επί της ουσίας η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο ψαράδες της περιοχής της Ερέτριας οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε βίαιο διαπληκτισμό με τον Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021, ενώ εκείνος βρισκόταν με το φουσκωτό σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πρώην υπουργού.

Τι κατέθεσε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη

«Εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει διοικήσει τη χώρα ως υπουργός, που έχει κάνει δύο φορές απόδραση από τις φυλακές Αλκατράζ. Δεν μπορεί να κάνει αυτοκτονία από τη βάρκα του, και να σταματήσει η καραμέλα περί βάρκας και προπέλας… Δεν μπορώ να ακούω ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι… Ότι ταλαιπωρούνται πέντε χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω μια δίκαιη δίκη. Κάνω πέντε χρόνια έρευνα μόνη μου, με τον εισαγγελέα να τη βάζει στο αρχείο, ενώ υπάρχουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Ο χρόνος μου είναι παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου 2021» κατέθεσε, εμφανώς φορτισμένη, η Μίνα Παπαθεοδώρου.

Η μάρτυρας, που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ξεκίνησε την κατάθεσή της περιγράφοντας χρονικά τα γεγονότα της μοιραίας μέρας.

«22 Ιανουαρίου 16:30 ρίξαμε τη βάρκα, ήταν λαδιά. Την επομένη είχε άσχημο καιρό. Την Κυριακή το πρωί 24 Ιανουαρίου ο Σήφης πήγε να πάρει εφημερίδες. 10:30 ήταν σπίτι. 10:50 στην εφημερίδα "Καθημερινή" είχε άρθρο του φίλου του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά και μίλησαν στο τηλέφωνο. Στον πατριωτισμό συμφωνούσε απόλυτα με τον Αντώνη Σαμαρά. Στις 11:30 κατέβηκε κάτω, τον φώναξα να έρθει να δει μια εκπομπή. Είχε πάει στο αποδυτήριο να ντυθεί να πάει στη βάρκα. Εκείνη την ημέρα πάλι είχε λαδιά», κατέθεσε.

Στη συνέχεια η κ. Παπαθεοδώρου περιέγραψε τις ώρες αγωνίας όταν δεν είχε νέα από τον σύζυγό της. Το απόγευμα άρχισε να ανησυχεί.

«Αν έπαθε κάτι, δεν θα είχα χρόνο να ψάξω, επειδή νυχτώνει νωρίς. Ξεκίνησα να πάω στο Λιμενικό, και στον δρόμο βλέπω ένα περιπολικό του Λιμενικού και τον λιμενικό να μου λέει: "Κυρία μου, δεν ξέρετε ότι εν καιρώ κορωνοϊού δεν βγαίνουμε με βάρκες;". Τα ήξεραν όλα, πιστεύω», ανέφερε.

«Ο άνθρωπος ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος»

Στη συνέχεια υπήρξε η πληροφορία ότι η βάρκα του Σήφη Βαλυράκη ήταν στο νησί «Παπανικολάου».

«Το μεγάλο μαρτύριο ξεκινά όταν άρχισε να νυχτώνει. Έψαχναν αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν αλλού οι λιμενικοί. Οι δύτες έψαχναν στο νησί των Ονείρων. Με πήραν τηλέφωνο στις 19:30 και μου είπαν ότι τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος. Τον σφάξανε, ήταν μέσα στα αίματα. Δεν με άφησαν να προσεγγίσω, ήμουν σε σοκ, ζούσαμε ένα θρίλερ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Και η Πολιτεία δεν μας βοήθησε, έγινα εγώ ντετέκτιβ, από ζωγράφος έγινα ντετέκτιβ. Τι να πω, δεν μπορώ να τους δω, είναι δύο άνθρωποι διάφανοι για μένα, ντροπή, ντροπή! Ντροπή να μας λένε ότι αυτοί υποφέρουν. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι δύο… Όλοι τον ήξεραν… Δεν έχασα μόνο εγώ τον άνδρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», κατέθεσε μεταξύ άλλων η χήρα του και συμπλήρωσε: «Ο άνθρωπος ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος. Ο Σήφης, με τη στολή γεμάτη αίματα. Και έβλεπα στην τηλεόραση τους δύο που έλεγαν "εμείς ήμασταν σπίτια μας", ενώ δεν τους είχε κατηγορήσει κανείς» περιέγραψε.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι ψαράδες

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, διά της συνηγόρου υπεράσπισης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, αρνούμενοι παράλληλα τις κατηγορίες.

«Δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό μέσο η παρουσία τους πλησίον του Σήφη Βαλυράκη. Κατηγορούνται άνευ αποδεικτικών στοιχείων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, που είναι ένα τραγικό δυστύχημα και όχι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας», σημείωσε η δικηγόρος των δύο ψαράδων.

«Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτυπώνουν χτυπήματα από άλλα αντικείμενα»

Η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο και υποστήριξε πως δεν πρόκειται για δυστύχημα, αλλά για έγκλημα, λέγοντας: «Πρόκειται για δολοφονία που συνεχίζεται με ηθικό τρόπο, αλλά και με γεγονότα εκφοβισμού της οικογένειας Βαλυράκη. Γύρω από τους κατηγορουμένους υπάρχει ένα σύστημα που δεν έχει οδηγηθεί στο εδώλιο. Όπου υπάρχουν εκτελεστές υπάρχουν και εντολείς και θέλουμε να φανερωθούν».

Ο έτερος συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης, σημείωσε ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα «δεν αποτυπώνουν χτυπήματα από φουσκωτό σκάφος, αλλά από άλλα αντικείμενα».

«Δέχεται λάσπη ο Σήφης Βαλυράκης ότι είναι ατύχημα ο θάνατός του», πρόσθεσε ο δικηγόρος Μανώλης Φωτάκης.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τόνισε: «Να μην έχουμε δικονομικές τσιριμόνιες, η επανάληψη όλων αυτών των φληναφημάτων αποτελεί πρόκληση. Λειτούργησαν μηχανισμοί συγκάλυψης. Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε εν δράσει».

