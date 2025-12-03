Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο Ναυπάκτιος κατηγορούμενος ως εκτελεστής

Κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου του 2024 στο Ψυχικό, αρνήθηκε σήμερα κατά την απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο 45χρονος Ναυπάκτιος κατηγορούμενος ως εκτελεστής του άτυχου άνδρα, γνωστός και ως «ο ωραίος Τζο».

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος και δεν εκμισθώνομαι, ούτε εξαγοράζομαι, είμαι εδώ λόγω του παρελθόντος μου. Μου τη στήσανε» είπε ο κατηγορούμενος προκαλώντας πολλές φορές την αντίδραση των μελών της οικογένειας του θύματος.

Ο 45χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό, ο οποίος θα του αφορούσε νάρθηκα από τη μύτη μετά από χειρουργείο που είχε κάνει.

Μάλιστα στο σημείο αυτό ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν μπορούσε, ακριβώς λόγω του χειρουργείου, να φορέσει κράνος (σ.σ στο βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας ο εκτελεστής φέρεται να φοράει κράνος).

Συγκεκριμένα, ο όπως ανέφερε ο κατηγορούμενος την ημέρα της δολοφονίας του Παναγιώτη Στάθη εκείνος είχε φτάσει στο Μαρούσι με ταξί για να γυμναστεί στο ΟΑΚΑ.

«Εγώ έκανα μια ώρα περπάτημα, ο γιατρός που είχε πει πως ισοδυναμεί με ένα zanax. Όταν τελείωσα πήρα την μηχανή μου από το πάρκινγκ της πολυκατοικίας επί της οδού Πάτμου, όπου διέμενε η αδελφή του και έφυγα» σημείωσε χαρακτηριστικά με την πρόεδρο του δικαστηρίου να τον… σφυροκοπά, πάντως, με ερωτήσεις καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που έδειχνε ότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει στοιχεία που τον εμπλέκουν στο έγκλημα.

Πρόεδρος: Πείτε μας αναλυτικά αφού περπατήσατε μια ώρα στο ΟΑΚΑ μετά τι κάνατε;

Κατηγορούμενος: Επέστρεψα στην Πάτμου πήρα τη μοτοσικλέτα και έφυγα. Μάλιστα 9 με 11 είχα ραντεβού με γιατρό στο «Υγεία» για να βγάλω το νάρθηκα από το μύτη μου. Αυτό ήταν γύρω στις 10:30.

Ο ισχυρισμός, πάντως, του κατηγορούμενου ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου περπατούσε στο ΟΑΚΑ προκάλεσε και σειρά ερωτήσεων και από την εισαγγελέα της έδρας:

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες…

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το drone που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύεται τα ιμάτιά σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι αυτό τον άλλαξα αμέσως

Λίγο αργότερα ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως η «Αστυνομία δεν έκανε καθόλου καλά τη δουλειά της και πως όφειλε να φέρει βίντεο που να δείχνουν που κατευθύνεται ο ίδιος αφού έφυγε με τη μηχανή του από τη οδό Πάτμου».

Μεγάλο μέρος της απολογίας του ο κατηγορούμενος το «αφιέρωσε» στη γνωριμία του με τον μεσίτη – επιχειρηματία της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε συνεργαστεί και είχε διένεξη για την πώληση οικοπέδου.

Όπως είπε είχε επισκεφθεί τον μεσίτη δυο φορές στο νησί μαζί με τη σύντροφο του. «Μιλάμε για τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώρο τον ακινήτων, κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Τον είχανε χτυπήσει είχε ένα μεγάλο σημάδι σαν να είχε κοπεί στα δύο το κεφάλι του», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον μεσίτη και συνέχισε: «Στην αστυνομία μου λέγανε ότι ο δεν ήταν καλός άνθρωπος και προσπαθούσαν να με στρέψουν εναντίον του. Μου λέγανε «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, δώσε μας αυτόν να γλυτώσεις τα ισόβια».

Πρόεδρος: Τον Παναγιώτη Στάθη τον γνωρίσατε;

Κατηγορούμενος: Όχι πότε.

Πρόεδρος: Είχατε ακούσει για τον είχε προβλήματα (ο μεσίτης) με το θύμα;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Φοβόταν μόνο ένα συγκεκριμένο Αλβανό μεγάλοεργολάβο που κυκλοφορούσε στη Μύκονο. Για αυτό κυκλοφορούσε με συνοδεία. Εγώ είχα πάει και στο σπίτι του στη Μύκονο.

Πρόεδρος: Και τι συζητάγατε;

Κατηγορούμενος: Για τη Μύκονο, γενικά πως δουλεύει το νησί.

Πρόεδρος: Υπάρχει μια φωτογραφία στο κινητό σας από το διάστημα που ήσασταν στη Μύκονο και σας δείχνει με ένα όπλο….

Πρόεδρος: Ήταν ενός φίλου μου από τη Μύκονο. Το κατέχει νόμιμα και μου το έδειξε. Είχε ενδιαφέρουν αυτό το όπλο γιατί το είχε τροποποιήσει και του το ζήτησα να το δω.

Πρόεδρος: Γιατί ξέρετε εσείς από όπλα;

Κατηγορούμενος: Από τo στρατό…

Πρόεδρος: Δηλαδή μας λέτε ότι όλα είναι συμπτώσεις…

Κατηγορούμενος: Δεν είναι συμπτώσεις. Μου τη στήσανε. Αμέσως μετά την ανθρωποκτονία τηλεφώνησε συγκεκριμένο πρόσωπο σε υψηλόβαθμό στέλεχος στη ΓΑΔΑ και είπε ότι τον δολοφόνο τον έβαλε ο μεσίτης από την Μύκονο. Και τότε ήρθανε κατευθείαν σε μένα…

«Μου ζήταγαν να “δώσω” τον μεσίτη»

Αναφερόμενος στις στιγμές της σύλληψής του ο 45χρονος, είπε στο δικαστήριο: «Με πλησίασαν τέσσερα άτομα του σπιτιού μου. Μου έβαλαν τα πιστόλια στο κεφάλι και ο ένας μου είπε “μην κουνηθείς θα πυροβολήσω”. Μου έβαλαν χειροπέδες. Ήμουν φρεσκοχειρουργημένος και από τη μύτη μου έτρεχε αίμα. Με πήγαν στη ΓΑΔΑ. Εκεί δεν μου έλεγαν το λόγο που με συνέλαβαν. Πέρασε το πρώτο 24ωρο και αυτοί συνέχισαν να με κρατάνε παρανόμως για 48 ώρες. Δεν άντεχα άλλο έβλεπα οράματα άρχισα να φωνάζω και λέω φωνάξτε το διοικητή. Τότε με ενημέρωσαν ότι κατηγορούμαι για μια ανθρωποκτονία στο Ψυχικό. Τους είπα δεν έχω καμία σχέση. Πήρα προθεσμία από τον ανακριτή και επέστρεψα στη ΓΑΔΑ. Εκεί ήρθε πάλι ο διοικητής και μου είπε «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, μας ενδιαφέρει ο μεσίτης». «Εσένα σε έχουμε» μου είπε. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο μου είπαν θα μας δώσεις τον μεσίτη. Τους είπα θα σας δώσω έναν αθώο για σωθώ εγώ; Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ. Μου λέγανε «αυτός τώρα είναι σε ένα σκάφος και τρώει αστακούς και εσύ θα πας φυλακή». Με ρώταγαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι και δεν εκμισθώνομαι. ….».

Οι μυστικές υπηρεσίες

Σε μια αποστροφή της απολογίας του ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως έχει εργαστεί για τις μυστικές υπηρεσίες, ένας ισχυρισμός που προκάλεσε νέο κύκλο ερωτήσεων από την έδρα. «Έχω δουλέψει και για μυστικές υπηρεσίες στο παρελθόν, είχε επαφές και με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έκανα εκεί εκπαίδευση για επικίνδυνη οδήγηση» είπε.

Πρόεδρος: Έχετε δουλέψει κάπου συγκεκριμένα δηλαδή;

Κατηγορούμενος: Για λόγους ασφαλείας δεν μπορώ να μιλήσω.

Πρόεδρος: Είχατε επαφές και με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες;

Κατηγορούμενος: Δεν μπορώ να σας απαντήσω για λόγους ασφαλείας… Μετά από ένα σημείο φοβόμουν πολύ δεν ήθελα να κυκλοφορώ

Πρόεδρος: Τι φοβόσασταν; Χρήματα είχατε, επαφές είχατε….

Κατηγορούμενος: Άμα σε βάλλουν στόχο δε γλυτώνεις…

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε και για τα οχήματα που χρησιμοποιούσε στη καθημερινότητα του. «Νοίκιαζα μηχανάκι για να πηγαίνω στο κέντρο και να κάνω τις δουλειές μου σε τράπεζες. Είχα και μια μηχανή BMW αλλά δεν την έπαιρνα στο κέντρο γιατί φοβόμουν μη τη κλέψουν. Οι κλέφτες έχουν προχωρήσει πολύ και είχα παραγγείλει ειδικό αντικλεπτικό από το εξωτερικό. Πήγαινα να τη βάλω σε πάρκινγκ αλλά δεν την έπαιρναν» είπε μεταξύ άλλων.

«Παπαδοπαίδι»

Νωρίτερα, στην αρχή της απολογίας του ο 45χρονος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στη Ναύπακτο αλλά και σε προηγούμενες ποινικές υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί το όνομά του.

«Μεγάλωσα στη Ναύπακτο και ως παιδί, ήμουν παπαδοπαίδι, πήγαινα στην εκκλησία να βοηθήσω. Ήμουν άριστος μαθητής. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί και πήγαινα εκεί και δούλευα. Προέρχομαι από ευκατάστατη οικογένεια. Το μαγαζί μας έκανε τζίρο 2 με 3 εκατ. ευρώ την ημέρα. Είχαμε μεγάλη ευχέρεια. Εργαζόμουν στο μαγαζί του πατέρα μου και παράτησα και το Λύκειο» υποστήριξε.

Πρόεδρος: Μα ήσασταν άριστος μαθητής μας είπατε…

Κατηγορούμενος: Σταμάτησα το σχολείο στη β Λυκείου. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος παλαιών αρχών και μας πίεζε πολύ να μη πηγαίνουμε στις καφετέριες. Εγώ ήμουν αντιδραστικό παιδί και ο πατέρας μου με τη βία και ξύλο προσπαθούσε να με κάνει με το ζόρι να σπουδάσω. Πήγα στο στρατό να πάω σαν πενταετής. Πήγα δεν μπόρεσα να μείνω δεν μου άρεσε.

Εν συνεχεία ο 45χρονος αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον αθλητισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφού πήρα μαύρη ζώνη μετά ξεκίνησα και έκανα πυγμαχία. Εκεί έσπασα και τη μύτη μου και χρειάστηκε να βάλω μόσχευμα».

Ο 45ρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου αλλά αθωώθηκε στη συνέχεια, έσπευσε μάλιστα να αναφέρει πως δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο των φυλακών.

«Έχω τεράστιο χάσμα, δεν ανήκω σε αυτούς, καμία σχέση με το κόσμο της παρανομίας (…). Είμαι πολύ θρησκευόμενο άτομα έχω τον Άγιο Ταξιάρχη σαν προστάτη. Την ημέρα που έγινε η απαγωγή Παναγόπουλου εγώ βρισκόμουν στη Πάτρα γιατί είχαν ένα δικαστήριο για ΚΟΚ. Ευτυχώς για αυτό αθωώθηκαν δεν με πίστευαν» είπε και συνέχισε: «Εγώ όλους αυτούς τους γνώρισα στις φυλακές. Η μοναδική κατηγορία που είχαν ήταν για απλή συνέργια σε ανθρωποκτονία (από άλλη υπόθεση). Τους Τρομπούκη – Θώδη τους γνώρισα μέσα στη φυλακή. Με τους Στεφανάκο – Σκαφτούρο τσακώθηκα. Η πρώτη μου καταδίκη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία ήταν άδικη. Περάσανε 12 χρόνια για να πάω στον Άρειο Πάγο και να δικαιωθώ. Μας βάλανε όλους κατηγορούμενος με τον Βλαστό και τους άλλους, εγώ δεν τους ήξερα ούτε στην όψη. Μάλιστα ο Βλαστός τώρα με κυνηγάει να με σκοτώσει».

Πρόεδρος: Γιατί να σας σκοτώσει;

Κατηγορούμενος: Γιατί ζηλεύουν την εξέλιξη που έχω και επειδή εγώ δεν έχω συμπορευτεί μαζί τους.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.

