Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου: Προ των πυλών η β’ φάση της ανακαίνισης

Προ των πυλών η β’ φάση της ανακαίνισης στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση»,με χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το ΤΑΧΙΔΙΚ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Πλησιάζει η στιγμή που θα ξεκινήσει η β’ φάση της ανακαίνισης του Δικαστικού Μεγάρου στο Μεσολόγγι με χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το ΤΑΧΙΔΙΚ.

Πρόσφατα μάλιστα υπογράφηκε η σχετική προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων, καθώς η δημοπράτηση του έργου έχει προχωρήσει από την Περιφέρεια και σύντομα αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, που έχει προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε το 2023 μετά από σχετική πίεση του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, ενώ πέρυσι εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και ξεκίνησε ο διαγωνισμός του έργου.

Αντικείμενο του έργου είναι : Επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου (Β’ Φάση) με διαμόρφωση χώρων αρχείων στο υπόγειο (τοιχοποίες, χρωματισμοί, θύρες), κατασκευή W.C. ΑμΕΑ στο ισόγειο και ανακατασκευή 3 W.C., αντικατάσταση μεταλλικών υαλοστασίων με νέα από αλουμίνιο, χρωματισμοί (εσωτερικά κ εξωτερικά), αποξήλωση επένδυσης εξωτερικών βαθμίδων κυρίων εισόδων και εκ νέου επένδυση, επίστρωση δαπέδου Διοικητικού Πρωτοδικείου με πλαστικά πλακίδια PVC, τοποθέτηση μονωτικής μεμβράνης στην ταράτσα του ψυχροστασίου στο ισόγειο ,πλακόστρωση πεζοδρομίων εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου,

τοποθέτηση πλατφόρμας για ΑμΕΑ (1 εξωτερικού χώρου και 2 εσωτερικού χώρου ευθείας πορείας και 1 εσωτερικού χώρου τεθλασμένης πορείας) υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστήρων.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου όσο και στην καλύτερη λειτουργία του με τη δημιουργία νέων χώρων αρχείου λόγω ανεπάρκειας των υφιστάμενων.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»