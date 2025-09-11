Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου: Τι απαντά το Υπουργείο για τα κενά στους γραμματείς

Τι απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα κενά στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, με 29 κενά στους γραμματείς σε όλη την Εφετειακή Περιφέρεια και μόλις 13 θέσεις προς πλήρωση, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τα κενά στη στελέχωση του Πρωτοδικείου και του Εφετείου στο Αγρίνιο προβληματίζουν το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς στις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις αναμένεται με τις συνταξιοδοτήσεις στο τέλος της χρονιάς αυτά να αυξηθούν.

Μόνο στο Πρωτοδικείο Αγρινίου αυτά τα κενά αναμένεται με τη νέα χρονιά στον κλάδο των γραμματέων να φτάσουν τα 12, σύμφωνα με όσα δήλωσε προ ημερών στο «Δυτικά Fm 92.8» ο Γεράσιμος Μαλούσης, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου.

Τo όλο θέμα απασχόλησε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απαντά πως οι κενές οργανικές θέσεις στο σύνολο της Εφετειακής Περιφέρειας, δηλαδή το Εφετείο στο Αγρινίου και τα Πρωτοδικεία Αιτωλοακαρνανίας (συν το Μεσολόγγι) και Λευκάδας, είναι 29 στον κλάδο των γραμματέων και έχουν δεσμευθεί για πληρωθούν συνολικά 13 θέσεις. Μόνο τέσσερις όμως από αυτές προβλέπονται στο Πρωτοδικείο Αγρινίου. Παράλληλα το Υπ. Δικαιοσύνης με την απάντησή του που υπογράφει ο Υπουργός Γ. Φλωρίδης παραδέχθηκε το μεγάλο κενό που υπάρχει στον κλάδο της Πληροφορικής, τη στιγμή μάλιστα που ο τομέας της Δικαιοσύνης θέλει να προχωρήσει στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα στο κλάδο αυτό υπηρετούν μόλις δύο υπάλληλοι σε σύνολο 10 οργανικών θέσεων που προβλέπονται συνολικά στην Εφετειακή Περιφέρεια και μόλις δύο ακόμη θέσεις πρόκειται να καλυφθούν το επόμενο διάστημα…

Πάντως από την πλευρά του Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι από το 2023 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει στην πρόσληψη 590 δικαστικών υπαλλήλων και εντός του καλοκαιριού τοποθετήθηκαν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας επιπλέον 350, των οποίων η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου. Εντός, δηλαδή, δύο ετών από την έναρξη του νέου καθεστώτος εκπαίδευσης και διορισμού δικαστικών γραμματέων τα δικαστήρια όλης της χώρας έχουν ενισχυθεί με 940 νέους γραμματείς.

Αναφέρεται ακόμη στην έκδοση της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, συνολικά 225 δικαστικών γραμματέων εξηγώντας ότι η πρώτη φάση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 28-29Ιουνίου 2025 με τη δεύτερη φάση του να έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο φθινόπωρο, ώστε η έναρξη της εκπαίδευσής τους στη Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα κενά στην Αιτωλοακαρνανία:

Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών που υπάγονται στην Εφετειακή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Υπουργείο σε σύνολο 139 οργανικών θέσεων του κλάδου Γραμματέων υπηρετούν 110 υπάλληλοι. Από τις κενές οργανικές θέσεις είναι δεσμευμένες 13 προς πλήρωση είτε μέσω μετάθεσης/μετάταξης, είτε μέσω Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, είτε μέσω ειδικής νομοθεσίας, π.χ. διορισμοί διακριθέντων αθλητών.

Συγκεκριμένα στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος έχει δεσμευτεί μία οργανική θέσημέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2025 και μία ακόμη οργανική θέση έχει δεσμευτεί για πλήρωση μέσω μετάθεσης ή μετάταξης.

Στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας -Έδρα Αγρίνιο: -μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024, μία οργανική θέση έχειδεσμευτεί για διορισμό μέσω ΔΥΠΑ - ν. 2643/1998 και δύο οργανικές θέσεις έχουν δεσμευτεί για διορισμό διακριθέντων αθλητών του έτους 2025.

Στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας -Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024, μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους2025 και μία ακόμη οργανική θέση έχει δεσμευτεί για πλήρωση μέσω μετάθεσης ή μετάταξης.

Στην Εισαγγελία του Μεσολογγίου -δύο οργανικές θέσεις έχουν δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024 και μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2025

Σε σύνολο 10 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής στην Εφετειακή Περιφέρεια υπηρετούν δύο υπάλληλοι ενώ είναι δεσμευμένες μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024 και πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μέσω Προκήρυξης του ΑΣΕΠ δύο ακόμη οργανικές θέσεις και συγκεκριμένα μια στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας -Έδρα Αγρίνιο και μία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας.

Τέλος σε σύνολο 23 οργανικών θέσεων του κλάδου Επιμελητών-Κλητήρων στην Εφετειακή Περιφέρεια υπηρετούν 16 υπάλληλοι, ενώ 4 οργανικές θέσεις είναι δεσμευμένες προς πλήρωση είτε μέσω του Προγραμματισμού Προσλήψεων είτε μέσω της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών και συγκεκριμένα:

Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδος μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας – Έδρα Αγρίνιο -μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί για διορισμό διακριθέντων αθλητών του έτους 2025.

Στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας -Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2024.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας -Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου μία οργανική θέση έχει δεσμευτεί για διορισμό διακριθέντων αθλητών του έτους 2025.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»