Δικαίωση 8 χρόνια μετά για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα: Διορισμοί και σύνταξη €1.700 κατ’αναλογία με τα Τέμπη

Μετά από 8 χρόνια ήρθε η δικαίωση για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα με μέτρα στήριξης όπως διορισμοί και σύνταξη 1.700 ευρώ κατ’ αναλογία με τα Τέμπη

Με την επισήμανση που έκανε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ότι «καμία ρύθμιση δεν απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν», αλλά και την παρατήρηση ότι «η Πολιτεία οφείλει να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στη Βουλή τα βασικά μέτρα στήριξης που λαμβάνει το Κράτος για τα θύματα της φωτιάς στο Μάτι και των πλημμυρών στη Μάνδρα.

Κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις για τα θύματα των Τεμπών, η σχετική τροπολογία την οποία κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης για τα θύματα και τους συγγενείς τους: διορισμούς στο Δημόσιο, ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ μηνιαίως και καθολική διαγραφή οφειλών.

Με τις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, οι πληγέντες αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα η οποία προβλέφθηκε και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα 8 ετών.

Συγκεκριμένα:

1. Δικαίωμα διορισμού για τις οικογένειες: η τροπολογία προβλέπει δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο Τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας, όπως ακριβώς ίσχυσε και για τα θύματα των Τεμπών. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του νόμου 5039/2023 για τα Τέμπη, δόθηκε το ίδιο δικαίωμα διορισμού σε συγγενείς των αποβιωσάντων μέχρι β’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων συζύγων και συμβίων.

2. Ειδική σύνταξη χωρίς επιβάρυνση των ταμείων: θεσμοθετείται ειδική σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίση με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης, για τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και αναπηρία 50% και άνω. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές και καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το κόστος των συντάξεων βαρύνει αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή με έσοδα από φόρους και όχι από τις εισφορές των εργαζομένων για την σύνταξή τους.

3. Πλήρης διαγραφή οφειλών και αποζημιώσεις: προβλέπεται καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

Ήδη με προηγούμενες αποφάσεις και ρυθμίσεις, το Δημόσιο παραιτήθηκε από όλα τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις τις οποίες επιδικάζουν τα δικαστήρια, με το ύψος των αποζημιώσεων να ανέρχεται σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα.

Επιπλέον, παρέχεται πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες. Πρακτικά τα μέτρα αφορούν περίπου 200 οικογένειες θυμάτων που δηλώθηκαν ότι νοσηλεύτηκαν τις πρώτες ώρες μετά τις καταστροφές, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο εγκαυματιών και έλαβαν αρωγή του ΟΠΕΚΑ.

protothema.gr