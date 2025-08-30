Διήμερο δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας στο Αγρίνιο από το Photopolis Festival

Το φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου Photopolis διοργανώνει Σεμινάριο Φωτογραφίας με δωρεάν συμμετοχή το διήμερο 4 και 5 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Κεντρικών Εκδηλώσεων του φεστιβάλ.

Ο ποιητής και φωτογράφος Βαγγέλης Ευαγγελίου καλεί τους φίλους της φωτογραφίας σε ένα διήμερο περιπάτου και σκέψης. Θα δοκιμάσουμε ασκήσεις «απο-συνήθειας», μικρές μετατοπίσεις του βλέμματος που ανοίγουν ρωγμές στο οικείο. Θα μιλήσουμε για φως, ρυθμό, σιωπή, και για εκείνο το ανεπαίσθητο «γιατί» που μετατρέπει ένα στιγμιότυπο σε ποίημα. Η πόλη δεν αλλάζει· αλλάζει ο τρόπος που την κουβαλάμε.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε αρχάριους και προχωρημένους· σε όσους φωτογραφίζουν με κάμερα ή κινητό· σε όποιον υποψιάζεται ότι «κάτι λείπει» από τις εικόνες του και θέλει να το ξαναζητήσει στους δρόμους.

Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα:

https://photopolis.grκαιστο email info@photopolis.gr