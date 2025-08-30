Διήμερο δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας στο Αγρίνιο από το Photopolis Festival

Διήμερο δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας στο Αγρίνιο από το Photopolis Festival

Το φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου Photopolis διοργανώνει Σεμινάριο Φωτογραφίας με δωρεάν συμμετοχή το διήμερο 4 και 5 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Κεντρικών Εκδηλώσεων του φεστιβάλ.

Ο ποιητής και φωτογράφος Βαγγέλης Ευαγγελίου καλεί τους φίλους της φωτογραφίας σε ένα διήμερο περιπάτου και σκέψης. Θα δοκιμάσουμε ασκήσεις «απο-συνήθειας», μικρές μετατοπίσεις του βλέμματος που ανοίγουν ρωγμές στο οικείο. Θα μιλήσουμε για φως, ρυθμό, σιωπή, και για εκείνο το ανεπαίσθητο «γιατί» που μετατρέπει ένα στιγμιότυπο σε ποίημα. Η πόλη δεν αλλάζει· αλλάζει ο τρόπος που την κουβαλάμε.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε αρχάριους και προχωρημένους· σε όσους φωτογραφίζουν με κάμερα ή κινητό· σε όποιον υποψιάζεται ότι «κάτι λείπει» από τις εικόνες του και θέλει να το ξαναζητήσει στους δρόμους.

Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα:

https://photopolis.grκαιστο email info@photopolis.gr

Ετικέτες: PHOTOPOLIS AGRINIO, Αγρίνιο, Βαγγέλης Ευαγγελίου, σεμινάριο, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;