Διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι για την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος

Με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος εξέδωσαν κοινή πρόσκληση για τις διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και μαζί με τη πρόσκληση εξέδωσαν και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Δείτε αναλυτικά την κοινή πρόσκληση:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνὸς καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος σᾶς προσκαλοῦν νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θὰ πραγματοποιηθοῦν τὸ διήμερο 11ης καὶ 12ης Δεκεμβρίου 2025, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἱερὰ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου καὶ Πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Πόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

• Ὧρα 6:00 τὸ ἀπόγευμα – Μέγας Πανηγυρικὸς Ἐσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κηρύγματος

• Ὧρα 7:00 τὸ ἀπόγευμα – Προσέλευση Ἐπισήμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

• Ὧρα 7:00 π.μ. – 10:45 π.μ. – Ὄρθρος καὶ Τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Θείου Κηρύγματος

• Ὧρα 9:45 π.μ. – Προσέλευση Ἐπισήμων

• Ὧρα 10:45 π.μ. – Ἔναρξη Λιτανεύσεως Ἱερᾶς Εἰκόνος μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Φιλαρμονικῶν τῆς Ἱ. Π. Μεσολογγίου, Στρατιωτικοῦ Ἀγρήματος, Πολιτιστικῶν Φορέων, Σημαιοφόρων καὶ Παραστατῶν τῶν Σχολείων τῆς Ἱ. Π. Μεσολογγίου

• Ὧρα 11:00 π.μ. – Κεντρικὴ Πλατεία Ἱ. Π. Μεσολογγίου

– Τέλεση Ἀρτοκλασίας

– Ἐπιστροφὴ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος

– Ἀπόλυση