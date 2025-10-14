DigiWest: Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων - Έναρξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων για το Έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων». Συνολικά υποβλήθηκαν 573 αιτήσεις από όλη τη Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων 484 κρίθηκαν επιτυχούσες και 89 απορριφθείσες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την εξέταση των ενστάσεων, διαμορφώνεται πλέον το δυναμικό δίκτυο των επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη. Πλέον, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής επιχειρηματικότητας, με το DigiWest να αποτελεί τον βασικό πυλώνα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.Ο Οριστικός Πίνακας έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Έργου www.digiwest-pde.gr. Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση μπορούν να αναζητήσουν το αποτέλεσμα, εισάγοντας τον κωδικό της αίτησής τους.

Η μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφηκε, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και τη στρατηγική σημασία του έργου για την τοπική οικονομία. Το DigiWest δεν αποτελεί απλώς μια δράση ενίσχυσης, αλλά έναν ολοκληρωμένο κόμβο υποστήριξης, που στοχεύει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.Μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών – που περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία ψηφιακής αναβάθμισης – οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες.

Το έργο «DigiWest –Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.