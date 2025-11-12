Διευκρινήσεις Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση δημόσιων σχολείων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής των σχολικών μονάδων, προς όφελος των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η διαδικασία επιλογής σχολικών μονάδων για ένταξη στο πρόγραμμα που ακολουθεί το αρμόδιο υπουργείο, προβλέπει ότι οι σχολικές μονάδες δεν θα προτείνονται από τον Δήμο αλλά από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες όμως δεν είναι σε θέση να γνωρίζουντις τεχνικές προδιαγραφές και την ύπαρξη αδειοδότησης ή μη, βάσει των οποίων και με αυστηρότητα γίνεται η επιλογή.Ο Δήμος, ο οποίος διαθέτει την τεχνική επάρκεια, καλείται στη συνέχεια ναπιστοποιήσει το ποιες είναι οι σχολικές μονάδες που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος και τις θέτει σε προτεραιότητα.

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» από την ΚΤΥΠ Α.Ε. στο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και στο 1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου-Παλαμαϊκή Σχολή, ενώ ακολουθούν, για το καλοκαίρι του 2026, το 2ο Δημοτικό Νεοχωρίου και το 3ο Δημοτικό Αιτωλικού. Στον πίνακα της επόμενης φάσης του προγράμματος, ακολουθούν το 2ο Δημοτικό Αιτωλικού, το 3ο Δημοτικό Μεσολογγίου και το Γυμνάσιο Κατοχής. Τα Λύκεια και Γυμνάσια Αιτωλικού και Νεοχωρίου, παρά το γεγονός ότι ήταν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, όντας πολύ μεγάλα σχολεία, δυστυχώς δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.

Για το λόγο αυτόκαι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η Δημοτική Αρχή, εκκίνησε τη διαδικασία αδειοδότησης των σχολικών μονάδων που δεν διαθέτουν ακόμη τις απαραίτητες άδειες, διαθέτοντας σχετική πίστωση ποσού ύψους 100.000 ευρώ από ίδιους πόρους, προκειμένου να μπορέσει να αδειοδοτήσει επιπλέον σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το σκοπό αυτό, εκλήθησαν οι τοπικοί μηχανικοί, και όσοι από αυτούς δέχτηκαν, το επόμενο διάστημα θα τους ανατεθεί αυτό το δύσκολο αλλά κοινωνικά αναγκαίο έργο που κανείς τόσα χρόνια δεν είχε θέσει σε προτεραιότητα.

Η Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της συνεχώς επενδύει οικονομικούς πόρουςκαι παράλληλα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προτάσσοντας τη σχολική στέγη και την ασφάλεια των παιδιών.