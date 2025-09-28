«Διέξοδος»: Το Σάββατο στο Μεσολόγγι τα εγκαίνια της έκθεσης του συλλέκτη Θ. Μυλωνά

Σε εγκαίνια στο Μεσολόγγι προσκαλεί η «Διέξοδος» για την ατομική έκθεση του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά «Το νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα, το ερχόμενο Σάββατο.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ  η «Διέξοδος» ανοίγει την αυλαία των φθινοπωρινών της εκδηλώσεων  με την παρουσίαση στο ανώγειο του Ιστορικού της Μουσείου της ατομικής έκθεσης του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά «Το νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα».

Για τον ιδρυτή και τους συνεργάτες της «Διεξόδου»,  θα είναι μεγάλη χαρά να σας υποδεχθούν  και να εγκαινιάσετε μαζί τους την έκθεση ενός ανθρώπου  που έχει αφιερώσει δεκαετίες από τη ζωή του  για την συγκέντρωση, έρευνα και κατάρτιση μιας σπουδαίας συλλογής  που απαρτίζεται από χιλιάδες πολύτιμα τεκμήρια  που χρονολογούνται από την αρχαιότητα και καταλήγουν στις μέρες μας.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου  και θα λειτουργεί από Πέμπτη έως και Κυριακή  από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι  και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ,  ενώ για οργανωμένες ομαδικές επισκέψεις σχολικών μονάδων  θα λειτουργεί και εκτός ωραρίου μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη υποδοχής.

Πληροφορίες 26310 – 51260

28 Σεπ 2025

Ετικέτες: Διέξοδος, εγκαίνια, Έκθεση, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

