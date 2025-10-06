«Διέξοδος»: Εντυπωσιακά τα εγκαίνια της έκθεσης του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά στο Μεσολόγγι

Φθινοπωρινό ξεκίνημα εκδηλώσεων της «Διεξόδου» στο Μεσολόγγι, με τα εντυπωσιακά εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης «Το Νόμισμα – Από την Αρχαία Ελλάδα έως Σήμερα» του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά.

Η ανακοίνωση:

Μέσα σε μια μεγάλη «αγκαλιά» φιλότεχνων και φιλιστόρων πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης του Ιστορικού Μουσείου «Διέξοδος» στο Μεσολόγγι, με θέμα «Το Νόμισμα – Από την Αρχαία Ελλάδα έως Σήμερα» με εκθέματα που ανήκουν στον συλλέκτη Θεόδωρο Μυλωνά.

Η έκθεση παρουσιάζει την εντυπωσιακή πορεία του νομίσματος μέσα στους αιώνες, από τα πρώτα αρχαία ελληνικά αργυρά και χάλκινα νομίσματα έως τα σύγχρονα ευρώ, φωτίζοντας τις ιστορικές, καλλιτεχνικές και οικονομικές πτυχές της εξέλιξής του.

Σπάνια εκθέματα μεγάλης ιστορικής αξίας κοσμούν τις προθήκες του μουσείου, ενώ πλούσιο πληροφοριακό υλικό προσφέρει στους επισκέπτες ένα ταξίδι στον χρόνο, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ένα ταξίδι που αναδεικνύει το νόμισμα όχι απλώς ως μέσο συναλλαγής, αλλά ωςφορέα ιστορίας, δύναμης και συλλογικής μνήμης. Άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, προερχόμενοι όχι μόνο από την τοπική αλλά και από την ευρύτερη περιφερειακή κοινωνία, παρευρέθηκαν στο ξεκίνημα και μοιράστηκαν μαζί με τον εκθέτη και τους φίλους της «Διεξόδου» μια βραδιά πολιτισμού και έμπνευσης, γεμίζοντας το Μουσείο με φως, χαμόγελα και λόγια θαυμασμού για τον συλλέκτη ο οποίος, όπως τόνισε η επιμελήτρια της έκθεσης Κωνσταντίνα Καρβέλη που τον παρουσίασε εκ μέρους της «Διεξόδου», με αγάπη, πάθος και σεβασμό, φρόντισε να διασώσει ένα κομμάτι του πολιτιστικού πλούτου της πατρίδας μας και να τον μοιραστεί με τους επισκέπτες μέσω των εκτιθέμενων νομισμάτων της σπάνιας συλλογής του.

Η έκθεση θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και θα διαρκέσει έως τις 26 Οκτωβρίου ενώ για οργανωμένες μαθητικές κοινότητες θα λειτουργεί και εκτός προγράμματος μετά από τηλεφωνικό ραντεβού έτσι ώστε η μαθητιώσα νεολαία να έχει την άνεση για ένα δικό της ταξίδι στα μονοπάτια της ιστορίας των συναλλαγών μέσα από σπάνια, ιδιαίτερα και εντυπωσιακά νομίσματα και χαρτονομίσματα δεκάδων αιώνων.

