"Διέξοδος": Αυλαία φθινοπωρινών εκδηλώσεων με την έκθεση του συλλέκτη Θ. Μυλωνά

Η «Διέξοδος» ανοίγει την αυλαία των φθινοπωρινών της εκδηλώσεων με την έκθεση του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά «Το νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα».

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η «Διέξοδος» ανοίγει τις πύλες του Ιστορικού της Μουσείου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου με την παρουσίαση της ατομικής έκθεσης του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά με τον τίτλο «Το νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα».

Πρόκειται για μία έκθεση στην οποία ο επισκέπτης θα πληροφορηθεί όλη την ιστορία των νομισμάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αρχίζοντας από τη χρήση του μετάλλου που απετέλεσε ένα από τα πρώτα βήματα διευκόλυνσης των συναλλαγών στον κόσμο με τάλαντα

και οβελούς.

Θα δει αυθεντικά χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα όπως Αιγινήτικους στατήρες (χελώνες), δίδραχμα της Κορίνθου (πώλοι), τετράδραχμα των Αθηνών (γλαύκες), ρωμαϊκά δηνάρια και γρόσια που χρονολογούνται από τον 7ο π.Χ αιώνα δηλαδή από τότε που επινοήθηκε η χρήση των νομισμάτων.

Θα απολαύσει χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 λεπτών έως και 100 δισεκατομμυρίων δραχμών αλλά και ομόλογα της επαναστατικής περιόδου του 1821 υπογεγραμμένα από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και του «μινίστρο» της Οικονομίας Θεόδωρο Νέγρη.

Η έκθεση, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην περιοχή, εκτός από την εικαστική της πλευρά, έχει πλουσιότατο επιμορφωτικό πεδίο, αφού εξιστορεί τα γεγονότα και τους σταθμούς που επηρέασαν τη διαμόρφωση και εξέλιξη του νομισματικού συστήματος τόσο στον κόσμο από τον 3ο π.Χ αιώνα όσο και από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους έως σήμερα.

Ο Θεόδωρος Μυλωνάς, τοπογράφος μηχανικός και μανιώδης συλλέκτης νομισμάτων, διατηρεί μία πλούσια συλλογή αναγνωρισμένη από το Νομισματικό Μουσείο της Ελλάδος την οποία για πρώτη φορά την εκθέτει στο ευρύ κοινό παράλληλα με την έκδοση ομώνυμου λευκώματος.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2025 και θα λειτουργεί από Πέμπτη έως και Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο ενώ για ομαδικές επισκέψεις σχολικών μονάδων απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση με την υπεύθυνη επιμελήτρια του

Μουσείου (26310 51260).