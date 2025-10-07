Διεθνής διάκριση για το Λύκειο Βόνιτσας - Ανάμεσα στα eTwinning Schools της Ευρώπης για το 2025–26

To Γενικό Λύκειο Βόνιτσας, διαπρέπει καθώς έλαβε διεθνή σημαντική διάκριση αφού αναγνωρίσθηκε ως eTwinning School της Ευρώπης για το έτος 2025-26

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το Λύκειο Βόνιτσας αναγνωρίστηκε ως eTwinning School για το σχολικό έτος 2025–26, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που επιβραβεύει τη δέσμευση του σχολείου μας στην καινοτομία, τη συνεργασία και την ποιοτική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτής της αναγνώρισης, το σχολείο μας παρέλαβε:

• Την επίσημη πλακέτα eTwinning School

• Τη σημαία του προγράμματος, που θα κυματίζει περήφανα στον χώρο μας

• Έναν χάρτη των χωρών που συμμετέχουν στο eTwinning, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας

Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για εμάς;

Η αναγνώριση ως eTwinning School συμβολίζει:

• Την ενεργή συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

• Την προώθηση της συνεργασίας, της ψηφιακής παιδείας και της διαπολιτισμικής κατανόησης

• Την αφοσίωση των εκπαιδευτικών και μαθητών μας στην ανοιχτή, δημιουργική και σύγχρονη μάθηση

Το Γενικό Λύκειο Βόνιτσας συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, χτίζοντας γέφυρες γνώσης και φιλίας με σχολεία από όλη την Ευρώπη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές και τους γονείς που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία! Μαζί συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε.

Βίντεο: https://youtu.be/nlTIWjcZtEU



«Το Γενικό Λύκειο Βόνιτσας γιορτάζει την αναγνώρισή του ως σχολείο eTwinning».

Με ενθουσιασμό και περηφάνια, το σχολείο μας γιόρτασε τη σημαντική αυτή διάκριση με μια συμβολική εκδήλωση. Στο βίντεο αποτυπώνονται στιγμές από τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, η παραλαβή της πλακέτας και της σημαίας, καθώς και η παρουσίαση του χάρτη των χωρών που συμμετέχουν στο eTwinning.

Μια γιορτή συνεργασίας, ενότητας και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ταυτότητας!

Για όλους εμάς, η αναγνώριση αυτή αποδεικνύει ότι το σχολείο μας είναι πρωτοπόρο στον κόσμο του eTwinning, καθώς η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του, ενσωματώνουν τις αρχές και τις αξίες του προγράμματος στις σχολικές πολιτικές, στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Συνεχίζουμε με έμπνευση και ενθουσιασμό το ταξίδι μας στον κόσμο του eTwinning, υλοποιώντας νέα προγράμματα και δράσεις, που στοχεύουν στη δημιουργία καλύτερων μαθητών, καλύτερων ανθρώπων και ενεργών πολιτών του αύριο.

Ο Διευθυντής

Δρ. Ιωάννης Κ. Γράψας