ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα Νεα15o Διεθνές Φοιτητικό Βυρωνικό Συνέδριο 23-28 Μαϊου 2022

15o Διεθνές Φοιτητικό Βυρωνικό Συνέδριο 23-28 Μαϊου 2022

Κοινωνικα Νεα
15o Διεθνές Φοιτητικό Βυρωνικό Συνέδριο 23-28 Μαϊου 2022

Το 15o  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα διεξαχθεί στις 23-28  ΜΑΙΟΥ  2022 με θέμα: Μπάυρον,  Σέλλεϋ, Φιλελληνισμός και Επανάσταση

Το συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στα 200 Χρόνια από την Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Συμμετέχουν 15 Πανεπιστήμια

1.      Aristotle University of Thessaloniki GR

2.      National and Kapodistrian University of Athens, GR

3.      Notre Dame University, Lebanon

4.      University of Agder, Norway

5.      York University, UK

6.      University of London, UK.

7.      Reading University, UK

8.      University of Edinburgh, UK

9.      King’s College London, UK

10.   University of Minnesota, USA

11.   De Paul University, Chicago, USA

12.   Bellarmine University, Louisville, Kentucky, USA

13.   University of Virginia, USA

14.   Colorado College, USA

15.   Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

Με Εκτίμηση

Ροδάνθη- Ρόζα Φλώρου

Πρόεδρος

Τουρνουά beachvolley από τον “ΑΚΑΡΝΑΝ”

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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