15o Διεθνές Φοιτητικό Βυρωνικό Συνέδριο 23-28 Μαϊου 2022

Το 15o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα διεξαχθεί στις 23-28 ΜΑΙΟΥ 2022 με θέμα: Μπάυρον, Σέλλεϋ, Φιλελληνισμός και Επανάσταση
Το συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στα 200 Χρόνια από την Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
Συμμετέχουν 15 Πανεπιστήμια
1. Aristotle University of Thessaloniki GR
2. National and Kapodistrian University of Athens, GR
3. Notre Dame University, Lebanon
4. University of Agder, Norway
5. York University, UK
6. University of London, UK.
7. Reading University, UK
8. University of Edinburgh, UK
9. King’s College London, UK
10. University of Minnesota, USA
11. De Paul University, Chicago, USA
12. Bellarmine University, Louisville, Kentucky, USA
13. University of Virginia, USA
14. Colorado College, USA
15. Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
Με Εκτίμηση
Ροδάνθη- Ρόζα Φλώρου
Πρόεδρος