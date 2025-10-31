Διαθέσιμο στο Αγρίνιο το νέο βιβλίο του Ε. Αδάμη, «Το αίνιγμα της ομηρικής Ιθάκης και η μορφή του Οδυσσέα»

Διαθέσιμο στο Αγρίνιο το νέο βιβλίο του συγγραφέα, Ευθύμιου Αδάμη, με τίτλο: «Το αίνιγμα της ομηρικής Ιθάκης και η μορφή του Οδυσσέα».

Η ανακοίνωση:

«Το αίνιγμα της ομηρικής Ιθάκης και η μορφή του Οδυσσέα» αποτελεί ένα νέο βιβλίο. Ο συγγραφέας(Αδάμης Ευθύμιος) καταθέτει μια διαφορετική προσέγγιση για την Ιθάκη, τον Οδυσσέα, τα δρώντα πρόσωπα, τον δημιουργό της Οδύσσειας.

Απευθύνεται στον κόσμο που αγαπάει τον Όμηρο χωρίς εξαντλητικές αναλύσεις, ατελείωτες παραπομπές, σχολιασμούς αυθεντιών ή δυσνόητες ερμηνείες δίνοντας απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα, αφού συνδέει «το «αίνιγμα» της ομηρικής Ιθάκης» (την θολή γεωγραφική της απεικόνιση) με την πραγματική ιστορία…

Σε αυτή την Ιθάκη συναντάμε τον αοιδό που έζησε τα γεγονότα της μυκηναϊκής εποχής, γνώρισε τον ίδιο τον Οδυσσέα και κατόπιν ενέπνευσε τον θεϊκό Όμηρο, ο οποίος (ο Όμηρος) στην εποχή του(τον 8ο ή τον 9ο αι π.Χ.) γνωρίζει στο Ιόνιο νησιά με άλλες ονομασίες όπως τη Σάμη, το Δουλίχι, τη Σχερία, την Τάφο, τοπωνύμια που χάθηκαν όπως η «Αιγίλιπα» και την Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα! Όμως, από τις περιγραφές(στην ι 19 και τα λόγια της Αθηνάς στη ν 344) προκύπτει πως το ομηρικό γεωγραφικό στίγμα μας κατευθύνει προς την Κεφαλληνία και θα πρέπει να προβληματιστούμε αν όντως αποτυπώνεται η Ιθάκη του 8ου αι ή η μυκηναϊκή του 12ου αι, ή αν ο Ίωνας ποιητής Όμηρος παρασύρθηκε σε ένα θολό στίγμα από τις συντεχνίες των αοιδών αφού τα νησιά αλλάζουν ονομασίες;

Βέβαια πολλοί θ’ αναρωτηθούν αν υπάρχει γεωγραφικά μια τέτοια Ιθάκη, μήπως ο Όμηρος την επινοεί λογοτεχνικά, όπως π.χ. το παλάτι που χόρεψε η Σταχτοπούτα, όμως το ίδιο το κείμενο μας απαντάει με τον ιστορικό του πυρήνα… Ο Οδυσσέας είναι κεντρικό πρόσωπο της μυκηναϊκής εξουσίας, με αινιγματική δράση, ασκεί στρατιωτικά αλλά και ιερατικά καθήκοντα, είναι μυημένος σε αρχέγονες λατρείες, ενδεχομένως ασκεί και γεωγραφικό έργο! Μήπως ο μεταμφιεσμένος Ζητιάνος – Οδυσσέας είναι ο πραγματικός Οδυσσέας;

Οι αφηγήσεις του για την Τροία, την πειρατεία, τις περιπλανήσεις ευγενών δένουν την Ιθάκη και τον Οδυσσέα με τον αληθινό κόσμο, με τη δράση των “Λαών της Θάλασσας”, την πειρατεία που αφήνει δόξα, αλλά και τον ανήσυχο κόσμο της Μεσογείου, των εμπόρων και των ναυτικών…. Κι όμως αυτός ο κόσμος φωτίζει διαφορετικά την Οδύσσεια!

Το βιβλίο διατίθεται: Αγρίνιο. Βιβλιοπωλεία: «Planus», Παπαστράτου 10 και Μαργαρίτης Παναγιώτης Δημοτσελίου 17. Πάτρα, «Πρωτοπορία» Γεροκωστοπούλου 33

Εάν κάποιος θέλει ηλεκτρονικά το κείμενο ή να παραγγείλει το έντυπο μπορεί να δηλώσει:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefTIwOQRx6emvShsed3soTlFFT3bnMqy75XrVTjb-xMUy6Mg/viewform?usp=publish-editor

Το εξώφυλλο του βιβλίου: