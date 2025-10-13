Διατάραξη κοινής ησυχίας στο Αγρίνιο με «πρωταγωνίστρια» μια γυναίκα

Μια γυναίκα συνελήφθη στο Αγρίνιο για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με τη μουσική στη διαπασών, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι της Κυριακής (12.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι είχε θέσει σε λειτουργία στην οικία στερεοφωνικό συγκρότημα, αναπαράγοντας μουσική της σε μεγάλη ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.

