Διατάραξη κοινής ησυχίας Αγρίνιο: Φορητό ηχείο και νυχτερινή φασαρία οδηγούν σε σύλληψη

Ένα ακόμη περιστατικό διατάραξης κοινής ησυχίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο, οδηγώντας στη σύλληψη άνδρα με φορητό ηχείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα της Κυριακής (14.9.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με φορητό ηχείο και διατάρασσε την κοινή ησυχία των περιοίκων