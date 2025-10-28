Διαταγή για άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα από Νετανιάχου – «Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία»

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα. «Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

Πηγή: protothema.gr