Διασταύρωση Λεπενούς: Αγροτικό βρέθηκε μόνο του… στη μέση του δρόμου

Από τύχη αποφεύχθηκε τροχαίο ατύχημα κοντά στη διασταύρωση της Λεπενούς σήμερα το πρωί, όταν ξαφνικά ένα αγροτικό όχημα βρέθηκε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης (17.9.25) ένας άνδρας κοντά στα 60 είχε παρκάρει το αγροτικό όχημά του δίπλα σε παρακείμενη επιχείρηση στο ρεύμα από Αγρίνιο προς Γιάννενα.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί (ενδεχομένως να «λύθηκε» το χειρόφρενο), το όχημα χωρίς να το αντιληφθεί ο οδηγός του, άρχισε να «κυλά» προς το δρόμο. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν διέρχονταν κάποιο όχημα από το σημείο.

Το αγροτικό κατέληξε στη μέση του δρόμου κυριολεκτικά, μέχρι που διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το τι είχε συμβεί, σταμάτησε και άρχισε να αναζητά τριγύρω τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος εν τέλει πήρε το αυτοκίνητό του από το δρόμο.

Τέλος καλό μεν, αν και θα μπορούσε εύκολα να υπάρξει τροχαίο ατύχημα.

*Φωτογραφία αρχείου