Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, 2025
Home Αγρίνιο

Διασωληνώθηκε οδηγός δικύκλου μετά από τροχαίο στο Δοκίμι Αγρινίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Οδηγός δικύκλου διασωληνώθηκε μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Δοκίμι Αγρινίου, όταν συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με ΙΧ.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Δοκίμι Αγρινίου, κοντά στη διασταύρωση του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, αυτοκίνητο που κινούταν προς το Δοκίμι συγκρούστηκε με μηχανάκι που κατευθυνόταν προς Αγρίνιο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε άνδρας, ενώ στο μηχανάκι επέβαινε μεσήλικας, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό της μηχανής και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Η Τροχαία Αγρινίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

