Διασωληνωμένος υπάλληλος του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Από το Κέντρο Υγείας της Βόνιτσας στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και μετά στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σήμερα Πέμπτη 06.11.25 ένας 47χρονος συμβασιούχος υπάλληλος του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Ο άτυχος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ως συνοδός απορριμματοφόρου, έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι του.

Η ανάρτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλη Νταραντούμη:

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε απο το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Μετά απο τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο