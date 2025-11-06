Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Επικαιρότητα

Διασωληνωμένος υπάλληλος του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Έπεσε από το σκαλοπάτι απορριμματοφόρου και χτύπησε το κεφάλι του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Από το Κέντρο Υγείας της Βόνιτσας στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και μετά στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σήμερα Πέμπτη 06.11.25 ένας 47χρονος συμβασιούχος υπάλληλος του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Ο άτυχος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ως συνοδός απορριμματοφόρου, έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι του.

Η ανάρτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλη Νταραντούμη:
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε απο το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.
Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
Μετά απο τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.