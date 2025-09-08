Διασελλάκι Θέρμου: Ο Κώστας και το κοπάδι του - Ο τελευταίος κτηνοτρόφος του χωριού

Η συγκινητική ιστορία του κυρίου Κώστα, του τελευταίου κτηνοτρόφου στο Διασελλάκι Θέρμου, η ζωή και οι δυσκολίες ενός κτηνοτρόφου στα βουνά.

Στο μικρό ορεινό χωριό Διασελλάκι Αιτωλοακαρνανίας, οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον Κώστα – τον μοναδικό κτηνοτρόφο που συνεχίζει να ζει και να εργάζεται με το κοπάδι του, κρατώντας ζωντανή την παράδοση της ορεινής κτηνοτροφίας. Από παιδί αφιερωμένος στα πρόβατα και τα γίδια, μιλά με συγκίνηση για τις δυσκολίες, την αγάπη του για τα ζώα, τις απώλειες από τους λύκους, αλλά και για την υπερηφάνεια που νιώθει συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

Μέσα από τη συνέντευξη αυτή, θα γνωρίσετε την καθημερινή ζωή ενός βοσκού, τις προκλήσεις της σύγχρονης κτηνοτροφίας, αλλά και τις αναμνήσεις μιας εποχής όπου τα κουδούνια αντηχούσαν στα βουνά. Μια ιστορία γεμάτη αλήθειες, συναισθήματα και αγάπη για τον τόπο.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: