Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών στο Όρος Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 6038818 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027», στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στη σήμανση, διάνοιξη και ανάδειξη ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών στο όρος Αράκυνθος και στη νότια όχθη της λίμνης Τριχωνίδας, εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Άνω και Κάτω Κεράσοβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου, καθώς και Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας, Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα και Δαφνιά της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας.

Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους 78,35 χιλιομέτρων, το οποίο θα προσφέρει διαδρομές διαφορετικού βαθμού δυσκολίας – από απλή πεζοπορία έως ορειβασία – προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε επισκέπτη. Οι διαδρομές θα κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 151344/165/30-01-2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017), εξασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται:

• ο καθαρισμός και η διαπλάτυνση μονοπατιών συνολικού μήκους 11.179 μ.,

• η διάνοιξη μονοπατιών μήκους 6.010 μ.,

• η κατασκευή ή νέα χάραξη μονοπατιών μήκους 2.723 μ.,

• καθώς και η τοποθέτηση σήμανσης και η δημιουργία σημείων στάσης σε περιοχές ενδιαφέροντος.

Για την αποτελεσματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη υλοποίηση του έργου, προβλέπεται η εξωτερική συνεργασία με Δασολόγο, καθώς ο Δήμος Αγρινίου δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 362.015,45 ευρώ, ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με άμεση καταβολή. Η πράξη θα υλοποιηθεί εντός της περιόδου 29 Ιουνίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2029.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Αγρινίου θα διαθέτει ένα σύγχρονο και οργανωμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, στην ενίσχυση του ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω από τον Αράκυνθο και τη λίμνη Τριχωνίδα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά:

«Η ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον Δήμο Αγρινίου. Με τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών που συνδέει τον Αράκυνθο με τη λίμνη Τριχωνίδα, ενισχύουμε την τουριστική ταυτότητα του τόπου μας, προωθούμε την ήπια ανάπτυξη και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων.»