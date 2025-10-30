Διαμαρτυρία Συλλόγου Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Μύτικα

Την αγανάκτησή του εξέφρασε σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Μύτικα, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό της περιοχής.

Η ανακοίνωση:

Μετά από 25 προτάσεις προς υπουργεία, βουλευτές, περιφέρεια για βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών, έρχονται οι δυσάρεστες ειδήσεις για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και υποβάθμιση της περιοχής. Τη στιγμή που η Αλύζια προσπαθεί να ανακάμψει τουριστικά, έρχεται και άλλο χτύπημα υποβάθμισης από την πολιτεία, με την απόφαση κλεισίματος της τελευταίας δημοσίας υπηρεσίας που είχε απομείνει , τα ΕΛΤΑ Μύτικα.

Οι κάτοικοι δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και ανάκαμψης. Σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, η παρουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως το Ταχυδρομείο, είναι καθοριστικής σημασίας.

Η απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ελήφθη με στενά οικονομικά κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής(οδικό δίκτυο τριτοκοσμικό), καθώς το

ταχυδρομείο εξυπηρετεί 5 κοινότητες (Αρχοντοχώρι, Παναγούλα ,Βάρνακα, Κανδήλα και Μύτικα)και τα δυο νησιά Κάλαμο και Καστό.

Ο αντίλογος πως οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά δεν πείθει, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένοι και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις. Επιπλέον, το υποκατάστημα παρουσιάζει ικανοποιητική κίνηση, γεγονός που αποδεικνύει πως η λειτουργία του είναι όχι μόνο κοινωνικά απαραίτητη, αλλά και οικονομικά δικαιολογημένη.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΤΑ :

Την ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του Ταχυδρομείου, «ως πράξη κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού προς τους κατοίκους της περιοχής».

Τη συνέχιση της λειτουργίας του με πλήρη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κυβερνώντες βουλευτές, περιφερειάρχη και σε όσους προαλείφονται για οποιοδήποτε αξίωμα!

Θέλουμε Ανθρώπους Ικανούς!

Εκλέγεστε για να εκπροσωπείτε τον κλάδο και την κοινωνία, όμως σταθήκατε απόντες! Δεν μεταφέρατε τα προβλήματα. Δεν διεκδικήσατε λύσεις. Δεν χτυπήσατε τις πόρτες που έπρεπε.

Εμείς σας στηρίζουμε και σας πληρώνουμε, αλλά όταν αποδεικνύεστε ανίκανοι να εκπληρώσετε τον ρόλο σας, τότε γίνεστε μέρος του προβλήματος.