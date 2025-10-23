Διαμαντόπουλος: «Ζητώ ειλικρινά συγνώμη, οι Αλυκές είναι ο πυρήνας του προβλήματος»

Με ανάρτησή του απολογήθηκε πριν λίγο ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος για τις σημερινές ζημιές που προκάλεσε στο Μεσολόγγι και στην ευρύτερη περιοχή η σημερινή κακοκαιρία.

Δύσκολη ημέρα για το Μεσολόγγι, που επλήγη εκ νέου από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, αφήνοντας πίσω σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές. Σε αυτό το κρίσιμο πλαίσιο, ο Δήμαρχος, επιστρέφοντας από την Αθήνα, θίγει με ειλικρίνεια τα προβλήματα, τις ευθύνες και τα επόμενα βήματα της πόλης.



Σε σχετική ανάρτηση αναφέρει ο κ. Διαμαντόπουλος:

Δεν έχω μάθει να κρύβομαι.

Είμαστε όλοι θυμωμένοι. Είμαστε όλοι πληγωμένοι. Και μαζί σας είμαι κι εγώ.

Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ο Δήμαρχος θα ακούσει την αλήθεια. Γιατί αυτός έχει την ευθύνη να βρίσκει λύσεις. Είτε φταίει είτε δεν φταίει. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνω ολόκληρη.

Θέλω να ξέρετε ότι κάνω και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.

Το πρόβλημα που ζούμε δεν γεννήθηκε σήμερα. Είναι δεκαετιών. Ένας συνδυασμός σαθρών υποδομών, ανολοκλήρωτων έργων, ασυνεννοησίας φορέων και μιας πόλης που ποτέ δεν προστατεύτηκε όσο της άξιζε.

Είχαμε ένα ακραίο φαινόμενο και πρωτόγνωρο αλλά έπρεπε να έχουμε τις υποδομές για να καταπολεμήσουμε. Και δυστυχώς δεν τις έχουμε.

Οι Αλυκές είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Αν όμως όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να λειτουργούν, τότε οφείλουμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε:

Ή μένουμε θεατές ή απαιτούμε λύση ριζική και μόνιμη.

Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι το ζήτημα θα λυθεί σε έναν χρόνο. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ κάτι άλλο:

Ότι δεν θα σταματήσω λεπτό, μέχρι το κράτος, οι υπηρεσίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν τις ευθύνες και να δώσουν τα χρήματα και τα έργα που απαιτούνται.

Και τα έργα είναι πολλά και τα χρήματα περισσότερα . Το κράτος πρέπει να ανταποκριθεί και να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα μας.

Από την πρώτη ημέρα καταγράψαμε τα προβλήματα, πιέσαμε, καταθέσαμε, προειδοποιήσαμε. Και τώρα ξανά θα απαιτήσουμε γενναία χρηματοδότηση για μια ολιστική λύση. Όχι μπαλώματα.

Σήμερα δεν είναι ώρα για μικροπολιτική, ούτε για να ψάχνουμε πρόχειρους ενόχους. Είναι ώρα για συγγνώμη, ευθύνη και δράση.

Ζητώ ειλικρινά ΣΥΓΓΝΩΜΗ από όσους είδαν τα σπίτια και τα καταστήματά τους να καταστρέφονται. Απόψε η πόλη μας πονά. Η ανατολική πλευρά είναι σε τραγική κατάσταση. Ακόμα και το Δημαρχείο έχει νερά μέσα. Το Μεσολόγγι δεν αξίζει αυτή την εικόνα. Και αυτό θα κάνουμε τα πάντα να αλλάξει.

Έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας:

– Να διχαστούμε και να αλληλοσπαραχτούμε για τις ευθύνες

ή

– Να σταθούμε όρθιοι, ενωμένοι, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να απαιτήσουμε λύση ως μια γροθιά.

Ως Δήμαρχος, επιλέγω τον δεύτερο δρόμο.

Από εδώ και πέρα, κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί. Τέρμα οι σκιές, τέρμα η ατιμωρησία. Θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

ΥΓ: Απόψε είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό. Χειριστής μηχανήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από επίθεση. Επίθεση και σε Αντιδήμαρχο. Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν τον κοινό μας σκοπό. Η πόλη χρειάζεται ενότητα γιατί μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε να φτιάξουμε την πόλη που ονειρευόμαστε.