Διαμαντόπουλος: «Βαθιά υπερηφάνεια για τη βράβευση της Ρόζας Φλώρου, Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, για τη βράβευση της Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ροδάνθης – Ρόζας Φλώρου,σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην οικία του πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Σπύρου Διαμαντόπουλου:

Με βαθιά υπερηφάνεια και ειλικρινή συγκίνηση παραβρέθηκα στη σημαντική τιμητική διάκριση της κας Ροδάνθης – Ρόζας Φλώρου, Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με το μετάλλιο Member of the Most Excellent Order of the British Empire, το οποίο απονεμήθηκε εκ μέρους του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου χθες Τετάρτη, 1 η Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα, στην κατοικία του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge.

Η διάκριση αυτή συνιστά αναγνώριση της πολυετούς και ακούραστης προσφοράς της κας Φλώρου στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και στην προβολή του Μεσολογγίου ως σημείου αναφοράς για τον παγκόσμιο φιλελληνισμό και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η δράση της, μέσα από το πολυδιάστατο έργο της Βυρωνικής Εταιρείας, αναδεικνύει το Μεσολόγγι όχι μόνο ως τόπο ηρωισμού και αυτοθυσίας, αλλά και ως πολιτιστικό και ιδεολογικό σύμβολο, που εξακολουθεί να εμπνέει διεθνώς.

Η συγκυρία μάλιστα της βράβευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλησιάζουμε στη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, γεγονός που καθιέρωσε την πόλη μας στη συνείδηση των λαών παγκοσμίως ως φρούριο ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Εκ μέρους του Δήμου και των πολιτών της Ιερής Πόλης, εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στην κα Φλώρου. Η τιμή αυτή αντανακλά στην ίδια, αλλά και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας που διατηρεί ζωντανή τη φλόγα της ιστορίας και του πολιτισμού.