Διαμαντόπουλος: Τι υποστηρίζει για τα όμβρια ύδατα στο Μεσολόγγι – Γιατί μίλησε για «μπαχαλοποίηση»

Διαχρονικό και σύνθετο χαρακτήρισε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος το πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα στο Μεσολόγγι και με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε την ανάγκη η αλήθεια να λέγεται ολόκληρη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου γίνεται αναφορά στους παράγοντες που οδηγούν σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως οι πρόσφατες πλημμύρες, και καταλογίζονται ευθύνες για παρεμβάσεις που δεν έγιναν εδώ και χρόνια, όπως θα έπρεπε. Σε ένα δεύτερο επίπεδο αναδεικνύεται το ζήτημα της εμπλοκής πολλών φορέων στην επίλυση του προβλήματος. «Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από κύκλους που επιδιώκουν την μπαχαλοποίηση και την τοξικότητα, υπενθυμίζοντας πως οι ίδιοι αυτοί κύκλοι διοίκησαν και δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα όταν είχαν τη δυνατότητα», τονίζεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025) ανέδειξε, με τον πλέον επίσημο τρόπο, το διαχρονικό και σύνθετο πρόβλημα του συστήματος απορροής των όμβριων υδάτων στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.

Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, όπου εμπλέκονται πολλοί φορείς και παράγοντες:

Η Ιόνια Οδός και τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα,

Τα αντλιοστάσια του Δήμου (Μεσολογγίου και Αιτωλικού),

Τα αντλιοστάσια του ΓΟΕΒ,

Το δίκτυο φρεατίων σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό,

Οι Ελληνικές Αλυκές.

Κύρια Συμπεράσματα

Αιτωλικό

Τα αντλιοστάσια χρειάζονται αναβάθμιση και τοποθέτηση γεννητριών (Η/Ζ), καθώς και ενίσχυση του δικτύου φρεατίων όμβριων υδάτων (φρεάτια, σωληνώσεις κτλ), το οποίο είναι σήμερα ελλιπέστατο.

Μεσολόγγι

Τα αντλιοστάσια κατασκευής 1970, παρότι αναβαθμίστηκαν το 2018–2020, αποδίδουν λιγότερο από πριν, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ από το 2021 (με πόρισμα της ΔΕΥΑΜ και πρακτικά του Δ.Σ. της 5.1.2022) ήταν γνωστό το πρόβλημα, χωρίς να υπάρξει έκτοτε καμία ουσιαστική ενέργεια.

Σημειώνουμε ότι από τη δεκαετία του 1970, στο Μεσολόγγι προστέθηκαν νέες συνοικίες (Πλώσταινα, Ανατολικά Αλίπεδα κλπ.), νέο σχέδιο πόλης και τα δεδομένα για τη διαχείριση και των όμβριων υδάτων έχουν αλλάξει.

Ιόνια Οδός

Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ενώ δεν περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις λόγω ανεπαρκούς πίστωσης.

ΓΟΕΒ

Τα αντλιοστάσια δεν διαθέτουν γεννήτριες (Η/Ζ) και, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παύουν να λειτουργούν, αφήνοντας εκτεθειμένες μεγάλες εκτάσεις.

Αποστραγγιστικές τάφροι

Οι τάφροι στον Άγιο Δημήτριο και στη Μοτίβο χρειάζονται ενίσχυση και καθαρισμό, καθώς έχουν κατασκευαστεί από το 1970 και δεν αντέχουν τις σημερινές ποσότητες νερού.

Δίκτυο φρεατίων

Το υπάρχον δίκτυο (δεκαετίας 1970) είναι ανεπαρκές για τη νέα μορφολογία της πόλης και χρειάζεται εκτεταμένη ενίσχυση.

Ανατολική Κλείσοβα

Ο τελικός αποδέκτης των όμβριων πρέπει να παραμένει καθαρός και ανοιχτός, ιδιαίτερα στο σημείο όπου καταλήγει, καθώς τα φερτά υλικά του Ευήνου συχνά φράζουν το στόμιο εκβολής.

Έκτακτο Σχέδιο

Απαιτείται σχέδιο κατασκευής υπερχειλιστών σε επιλεγμένα σημεία, όπως θα υποδείξουν οι τεχνικοί, ώστε να εκτονώνεται το νερό όταν το δίκτυο δεν μπορεί να το απορροφήσει.

Ελληνικές Αλυκές

Χρειάζεται επανεξέταση της λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας και νέα μελέτη, ώστε σταδιακά η πόλη να απαλλαγεί από την τεχνητή απορροή όμβριων και να οδηγούνται τα ύδατα στον φυσικό αποδέκτη.

Ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

Η Δημοτική Αρχή, όπως αποδείχθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εγκαίρως ενημερώσει την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς για το σύνθετο και διαχρονικό πρόβλημα του συστήματος απορροής.

Έχουν κατατεθεί επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, καθώς και τα αιτήματα χρηματοδότησης προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση των χρόνιων δυσλειτουργιών — οι οποίες υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Μέσω της ΔΕΥΑΜ, έχει εκπονηθεί αναλυτικό πόρισμα για την κατάσταση, το οποίο παραδόθηκε επισήμως στους αρμόδιους φορείς.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει ενεργό, και η εύρεση άμεσων και βραχυπρόθεσμων λύσεων, μέσα από αναγκαία έργα και τεχνικές παρεμβάσεις, αποτελεί προτεραιότητα. Ήδη

αναμένεται η εκτίμηση των επόμενων ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Η Δημοτική Αρχή είπε την αλήθεια με στοιχεία, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς ρόλο «δικαστή», με μόνο γνώμονα τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών. Ο Δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από κύκλους που επιδιώκουν την μπαχαλοποίηση και την τοξικότητα, υπενθυμίζοντας πως οι ίδιοι αυτοί κύκλοι διοίκησαν και

δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα όταν είχαν τη δυνατότητα.

Η επόμενη μέρα

Η πραγματικότητα είναι σαφής:

Το σύστημα απορροής των όμβριων έχει ξεπεράσει τα όριά του και δεν ανταποκρίνεται πλέον στα νέα δεδομένα της πόλης. Απαιτείται νέα, ολιστική μελέτη, που θα αποτυπώσει εκ νέου όλη την υδραυλική πραγματικότητα και θα θέσει σαφή προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών.

Δήλωση Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου

«Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται ολόκληρη. Η διαχείριση των όμβριων υδάτων είναι ένα σύνθετο, διαχρονικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνάμεις του Δήμου και απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και επετείους, αν πρώτα δεν εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας».