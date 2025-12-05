Διαμαντόπουλος: «Άρρηκτα συνδεδεμένος ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος με την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου»

Τον ιστορικό και πνευματικό συμβολισμό του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, τόνισε ο δήμαρχος του Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, κατά τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, παρουσία πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου 2025, τα Θυρανοίξια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση της εκ βάθρων ανακαίνισής του, παραδόθηκε και πάλι στην τοπική κοινωνία. Η Ακολουθία του Αγιασμού τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, ενώ συμπροσευχόμενοι συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος και Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας απένειμε στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Χρυσούν Σταυρό μετά Μεταλλίου, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του στην ανακαίνιση του Ναού καθώς και της σταθερής υποστήριξής του σε σημαντικά έργα στην περιοχή.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, τόνισε τον ιστορικό και πνευματικό συμβολισμό του Ναού, επισημαίνοντας ότι η παρουσία και η λειτουργία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ηρωική Έξοδο και την πορεία της Ιεράς Πόλης μέσα στους αιώνες. Παράλληλα, εξήρε την αδιάκοπη προσπάθεια που κατέβαλε η Ιερά Μητρόπολη και ο Σεβασμιώτατος για την πλήρη αποκατάσταση ενός Ναού που αποτελεί ζωντανό σημείο αναφοράς για το Μεσολόγγι. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του και επ’ ευκαιρία των Θυρανοιξίων, ο κ. Δήμαρχος πρόσφερε προς τον Μητροπολιτικό Ναό Σταυρό Ευλογίας, τον οποίο παρέλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκφράζει τη βαθύτατη ικανοποίησή του για την αποκατάσταση του ιστορικού Μητροπολιτικού Ναού, ο οποίος θα καταλάβει κεντρικό ρόλο στους εορτασμούς της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου το προσεχές έτος, ενώ θα υποδεχθεί την Ιερά και Θαυματουργή Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί», από το Άγιο Όρος.

Δείτε φωτογραφίες: